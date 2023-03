Đại bảo tháp Kinh luân và không gian văn hóa Phật giáo của người Việt

Đây cũng là công trình quan trọng trong việc khơi lại dòng chảy lịch sử Phật giáo Kim cương thừa từ hơn một nghìn năm trước, thời nhà Lý - Trần đến nay. Bên cạnh những di sản Phật giáo vẫn tồn tại trong đời sống tinh thần người Việt, Đại bảo tháp Kinh luân lớn nhất thế giới sẽ trở thành một di sản văn hóa Phật giáo tại Việt Nam. Công trình chứa đựng tâm huyết của chủ đầu tư - Công ty Kim Phát, sẽ góp phần mang Việt Nam đến với thế giới và mang thế giới về với Việt Nam bằng con đường giao lưu văn hoá, nghệ thuật trong đó văn hóa tâm linh Phật giáo.

Không gian văn hóa tâm linh Phật giáo kim cương thừa khai mở Thân An, Tâm Tịnh, Trí Sáng

‎Nhìn lại lịch sử phát triển, có thể nhận thấy ít nước nào trên thế giới có được sự thuận duyên và hội tụ đầy đủ các hệ phái truyền thừa và tu hành như Phật giáo Việt Nam. Mật Tông Kim Cương thừa đã được Chư tổ sư Phật giáo Việt Nam truyền bá trong mạch nguồn Phật Pháp từ thế kỷ thứ 6 và được khơi dòng lại tại Việt Nam vào cuối thế kỷ 20. Có thể nhận thấy các triết lý và đạo lý nhà Phật nói chung, Kim Cương thừa nói riêng đã truyền cảm hứng và ảnh hưởng sâu rộng tới văn hóa, đạo đức tinh thần người Việt, có sức lan tỏa đến du lịch văn hóa tâm linh, góp phần định hướng trong giáo dục, cải tạo nội tâm con người Việt Nam phát triển toàn diện, nhân văn, chân - thiện - mỹ.

Theo kinh điển Phật giáo, nơi chốn nào an vị Bảo tháp Kinh luân trên núi cao, nơi ấy sẽ là chốn yên bình

Nổi bật và thu hút nhiều du khách trong thời gian gần đây là khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Đà Lạt. Quần thể này được kiến tạo với sự chỉ dẫn của Đại lão hòa thượng Drubwang Sonam Jorfel (vị Tăng sĩ đáng kính từ vùng đất Phật thanh tịnh Ladakh - Ấn Độ) cùng nhiều vị tôn túc, lãnh đạo chính quyền địa phương, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Với niềm tin vào tính thiện và Phật tánh của người Việt, khi được tạo duyên sẽ khai mở, Samten Hills Dalat được xem lý tưởng cho hành trình khám phá và khai mở Thân An, Tâm Tịnh, Trí Sáng.

Chứng nhận kỷ lục Guinness cho Tháp kinh luân lớn nhất thế giới

Ngày 11.3 được xem là dấu mốc lịch sử đối với Phật giáo Việt Nam, khi Đại Bảo tháp Kinh luân "Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek" được khánh thành và đón nhận Kỷ lục Guinness cho Tháp Kinh luân lớn nhất thế giới. Đại bảo tháp được làm bằng đồng tinh khiết, dát vàng 24K, chiều cao 37,22m, đường kính 16,53m. Sự kiện góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của cho khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat, đưa hình ảnh của tỉnh Lâm Đồng - Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới. Đại bảo tháp kinh luân là biểu tượng của tình hữu nghị, hoà bình, văn hóa ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ và quốc tế.

Đại bảo tháp kinh luân được xoay những vòng đầu tiên trong niềm hỷ lạc

Trong bánh xe cầu nguyện là hơn một tỷ câu chú Om Mani Padme Hum được in lên giấy lụa mỏng và các phẩm vật cát tường như xá lợi của Phật, xá lợi của các vị Thánh tăng. Khi được quay kinh luân, các chuỗi chân ngôn bên trong chuyển động tạo ra nguồn năng lượng từ trường tích cực, nguồn phúc lạc to lớn của thập phương chư Phật, giúp con người bình yên, hạnh phúc.

"Chúng ta hoan hỷ khi thấy sự hiện diện của Ngôi đại bảo tháp Kinh luân giữa không gian linh khí màu nhiệm của đất trời, cảm nhận được năng lượng từ trường an lành thiêng liêng giải thoát màu nhiệm trong từng hơi thở tĩnh lặng của tất cả chúng ta. Trung Ương Giáo hội hi vọng và mong rằng nơi đây sẽ là thánh địa Phật giáo nói chung và là thánh địa Mật Tông Kim Cương thừa nói riêng, là nơi văn hóa tâm linh lý tưởng để Phật tử thập phương về tham quan, chiêm bái và tu học Phật pháp" - Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp phát biểu tại lễ khánh thành Đại bảo tháp Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek.

Công trình mang đến sự kinh ngạc và xúc động cho du khách tham quan và khiến các chuyên gia thẩm định bất ngờ. Bà Sonia Ushirogochi - Chuyên gia thẩm định chính thức của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết: "Công trình không chỉ được hoàn thiện theo các quy chuẩn kỷ lục mà các thông số đã vượt qua công trình giữ kỷ lục hiện tại: Tháp phải được làm từ một "bánh xe" hình trụ chứa đầy kinh sách bên trong, kinh luân phải xoay được bằng sức người hoặc sức nước hay bằng các phương tiện khác … Sau khi xem xét các bằng chứng, tôi tự hào công bố chúng ta đã có một Kỷ lục Guinness Thế giới mới cho "Tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới".

Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek sẽ trở thành một di sản văn hóa Phật giáo tại Việt Nam. Đây cũng là bước khởi đầu trong việc kiến tạo nên thánh địa Phật giáo, là nơi văn hóa tâm linh lý tưởng để Phật tử thập phương về tham quan, chiêm bái và tu học Phật pháp.