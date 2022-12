Đại biện lâm thời Pakistan thoát chết trong vụ 'ám sát' ở Kabul

Một nhân viên an ninh của Đại sứ quán Pakistan đã trúng đạn và bị thương nặng, trong khi đại biện lâm thời Ubaid Ur Rehman Nizamani, người đứng đầu phái bộ, vẫn an toàn tính mạng, theo báo The Express Tribune của Pakistan.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif yêu cầu điều tra vụ tấn công và xử lý những kẻ đứng sau. "Tôi mạnh mẽ lên án âm mưu ám sát dã man nhằm vào trưởng phái bộ Pakistan tại Kabul", ông viết trên tài khoản Twitter chính thức. Ông cũng ca ngợi nhân viên an ninh dũng cảm đã đỡ phát đạn cứu mạng ông Nizamani.

Các nguồn tin cho biết nhân viên an ninh trên đã bị bắn ba phát vào ngực và đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, đồng thời cho biết thêm rằng không có nhiều người ở đại sứ quán do thứ Sáu hàng tuần là ngày nghỉ.

Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công đại sứ quán, xảy ra chỉ vài ngày sau khi ngoại trưởng Pakistan dẫn đầu một phái đoàn tới Kabul để gặp chính quyền Taliban nhằm giảm bớt căng thẳng dọc biên giới giữa hai nước.





Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết đạn được bắn từ một tòa nhà gần đó nhưng không rõ có bao nhiêu tay súng hoặc liệu họ đã bị bắt hay chưa.

Ông Nizamani đã đến Kabul vào tháng trước để nhậm chức tại một trong số ít đại sứ quán vẫn hoạt động sau khi Taliban lên nắm quyền trở lại ở Afghanistan vào tháng 8.2021.

Cũng trong ngày 2.12, một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại địa điểm gần văn phòng đảng Hezb-e-Islami của cựu thủ tướng Gulbuddin Hekmatyar ở Kabul, khiến một người thiệt mạng.