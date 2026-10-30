Đại biểu Quốc hội: Cần phân biệt sai sót vì lợi ích chung với hành vi tham nhũng

Tại hội thảo “Nộp tiền khắc phục hậu quả án kinh tế: Hài hòa giữa nghiêm trị và khoan hồng”, do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức sáng 30.10, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, nhấn mạnh ý nghĩa của Nghị quyết 37/2026 trong việc tạo cơ chế để cán bộ, doanh nghiệp yên tâm đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, chia sẻ tại hội thảo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo ông Hòa, nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý vi phạm pháp luật hình sự và kỷ luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông cho rằng những trường hợp sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thậm chí gây thất thoát tài sản nhà nước, nhưng không vụ lợi, tham nhũng, không có lỗi cố ý chủ quan và không gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần được xem xét áp dụng cơ chế miễn trách nhiệm theo quy định.

Đại biểu nhận định thời gian qua, một bộ phận cán bộ e ngại, né tránh trách nhiệm vì lo rủi ro pháp lý khi thực thi nhiệm vụ. Vì vậy, cơ chế mới được kỳ vọng khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, ông Hòa nhấn mạnh người có hành vi tham nhũng, chiếm đoạt tài sản vẫn phải chịu trách nhiệm theo pháp luật. Việc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và chủ động khắc phục hậu quả cần được xem xét khi áp dụng chính sách khoan hồng.

Cùng quan điểm, PGS-TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng pháp luật phải hài hòa giữa nghiêm trị và khoan hồng.

Theo ông Thìn, cần xử lý nghiêm người chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố, nguy hiểm, đồng thời có chính sách khoan hồng đối với người thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác và khắc phục hậu quả.

Từ kinh nghiệm từng tham gia điều tra các vụ án kinh tế, ông Thìn lưu ý việc khởi tố, truy tố không chỉ gây hậu quả pháp lý mà còn ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và cơ hội nghề nghiệp của người liên quan.

“Pháp luật nghiêm minh không đồng nghĩa với xử nặng bằng mọi giá”, ông Thìn nhấn mạnh, đồng thời cho rằng xử lý phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai.

Theo ông, khuyến khích người vi phạm chủ động khắc phục thiệt hại không phải là dung túng mà nhằm tạo cơ hội sửa chữa sai lầm, tiếp tục đóng góp cho xã hội.