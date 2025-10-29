Đại biểu Quốc hội kể 2 câu chuyện về cán bộ vô cảm, máy móc

Sáng 29.10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về nội dung kinh tế xã hội. Đề cập đến cuộc đại cách mạng sắp xếp lại bộ máy, đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) đánh giá, chỉ trong thời gian ngắn chúng ta đã sắp xếp lại toàn bộ hệ thống chính trị và đơn vị hành chính.

Điều này đã thể hiện quyết tâm lớn, tư duy táo tạo và sự vào cuộc mạnh mẽ đồng bộ của cả hệ thống... Song ông Hậu cho rằng "còn nhiều lắm những trở ngại vô hình và hữu hình" đang cản trở đến nỗ lực này.

Đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) ẢNH: GIA HÂN

Nguyên Chủ tịch UBND TP.Tây Ninh (cũ) chia sẻ lại câu chuyện hơn 10 năm trước khi ông nhận nhiệm vụ. Đến thăm một phòng "quan trọng và nhạy cảm", ông thấy trên bàn của một cán bộ trẻ nhiều hồ sơ đã xử lý xong nhưng chưa trình ký hoặc lãnh đạo đã ký nhưng chưa chuyển trả cho người dân, doanh nghiệp.

"Tôi hỏi tại sao, thì rất bất ngờ khi bạn ấy trả lời "chưa đến ngày chuyển. Khi cháu mới về phòng, hồ sơ xong cháu gom chuyển trả ngay. Nhưng nhiều đồng nghiệp nhìn cháu như ở trên trời rơi xuống với ánh mắt đầy ngờ vực. Khi tìm hiểu cháu mới biết họ cho rằng "có gì đó phía sau" thì mới làm nhanh và nhiệt tình thế", đại biểu Hậu kể.

Nhắc lại câu chuyện của nữ cán bộ trẻ, đại biểu đoàn Tây Ninh bày tỏ băn khoăn về thực trạng "người tốt mà không dám làm việc tốt". Bộ máy không phân biệt được người làm tốt và người làm không tốt, thì bộ máy ấy đã mắc lỗi nặng nề, chắc chắn đem lại sự trì trệ, tiêu cực.

Thời điểm đó, dù còn nhiều khó khăn, song ông cho biết, địa phương đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, công khai hóa quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức. Từ đó, người dân, doanh nghiệp và chính đồng nghiệp, lãnh đạo thấy rõ mỗi cán bộ giải quyết công việc thế nào, có đầy đủ thông tin để đánh giá cán bộ.

Đại biểu Trần Hữu Hậu cũng rất tâm đắc với phương châm hành động "ba công khai" mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: công khai tiến độ, công khai trách nhiệm và công khai kết quả để nhân dân, xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành.

"Thực hiện tốt ba công khai này cùng với việc thực hiện Cổng dịch vụ công quốc gia, các phần mềm giao việc và đánh giá cán bộ đang triển khai và hoàn thiện sẽ có công cụ tốt để cán bộ nỗ lực làm tốt hơn công việc của mình. Người chưa tốt, người còn yếu thì nỗ lực phấn đấu để ngày càng khá hơn", ông Hậu nói.

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Câu chuyện thứ hai ông đề cập là một doanh nghiệp hàng đầu của ngành điều có nhiều công ty ở các địa phương, 9 tháng đầu năm xuất khẩu trên 160 triệu USD. Từ năm 2022, do ảnh hưởng của Covid-19, doanh nghiệp xin phép và được chấp thuận cho tạm ngưng hoạt động một công ty kinh doanh nhà hàng.

Song sau tích hợp, phần mềm của ngành thuế phát hiện có công ty con ngừng hoạt động, nên đã cảnh báo rủi ro đối với tất cả các các công ty khác. Kết quả cơ quan thuế các địa phương không chấp nhận xuất hóa đơn, khiến doanh nghiệp "phải tốn rất nhiều công sức, thời gian để trình bày giải thích, thậm chí là nhờ can thiệp".

"Trong khi thời gian cao điểm này, mỗi ngày các công ty trong hệ thống xuất khẩu 1 triệu USD. Dòng hàng và dòng tiền đình trệ, thiệt hại hàng ngày là không nhỏ, trong đó có thiệt hại vô hình cực lớn là uy tín về tiến độ giao hàng và bị nghi ngờ là có vấn đề trong hoạt động thuế", ông Hậu nêu.

"Thực tế những công chức vô cảm máy móc chỉ làm theo những quy định như một robot đã dẫn đến thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp, cho dân cho nước", ông Hậu nói. Hai câu chuyện trên cho thấy đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách thể chế và chuyển đổi số cùng với những việc làm lớn lao sẽ tạo nên thay đổi lớn lao.