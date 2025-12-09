Đại biểu Quốc hội: Tăng cường công an xã, phường để tuần tra, 'thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi'

Sáng 9.12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tham nhũng và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án...

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) ẢNH: GIA HÂN

Đánh giá cao kết quả về phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, việc điều tra, khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao kéo giảm hầu hết các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực mà xã hội bức xúc.

Nhất là các tội phạm về xử lý môi trường, ma túy, đăng tin sai sự thật, cờ bạc, cá độ bóng đá công nghệ, cướp ngân hàng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm sản xuất kinh doanh hàng giả, kém chất lượng…

Song, ông Hòa cho rằng, một số loại tội phạm vẫn có xu hướng tăng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm, sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là có những vụ án giết người rất dã man, giết nhiều người do mâu thuẫn tình cảm, gây phẫn nộ, lo lắng trong dân…

Đại biểu đoàn Đồng Tháp đề nghị tập trung nhận diện và chủ động triển khai các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm mà dư luận, người dân quan tâm.

Đặc biệt là các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá quốc tế, lừa đảo qua mạng làm nhiều người dân tiền mất tật mang, gia đình ly tán. Hay các vụ chống trả người thi hành công vụ; tội phạm môi trường, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng...

"Cần tăng cường lực lượng đủ mạnh cho công an xã, phường, nhất là điều tra viên có kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu pháp luật chuyên sâu, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện nghiệp vụ đầy đủ. Đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và phòng chống tội phạm, thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn, với phương châm "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi", ông Hòa đề nghị.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Trị) ẢNH: GIA HÂN

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Trị) thì băn khoăn khi tội phạm ma túy tiếp tục lan rộng, gây ra nhiều tiêu cực cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lực, tác động đến sự phát triển bình thường của đất nước.

Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy còn lớn, làm tăng nguồn cầu về ma túy. Đáng lo ngại là sự gia tăng tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp và trẻ hóa người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy tại một số địa phương chưa được rà soát, đấu tranh triệt xóa kịp thời và triệt để.

Kết luận 132 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 163 năm 2024 của Quốc hội đã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số xã, phường trên toàn quốc đăng ký không có ma túy.

Tuy nhiên, trong báo cáo của Chính phủ chưa đề cập đến thời điểm này đã có bao nhiêu xã, phường không có ma túy và có đạt được mục tiêu như Nghị quyết 50 đề ra hay không, do đó, nữ đại biểu đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về nội dung này.