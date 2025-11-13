Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đại biểu tranh luận viên chức được 'chân trong chân ngoài', Bộ trưởng Nội vụ nói gì?

Mai Hà - Tuyến Phan
13/11/2025 11:57 GMT+7

Có nên cho phép viên chức ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh và kiểm soát thế nào để tránh trục lợi, tham nhũng - là nội dung được nhiều đại biểu bấm nút tranh luận.

Sáng 13.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về luật Viên chức sửa đổi. Khoản 1 điều 13 dự thảo luật cho phép viên chức được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học ngoài công lập, trừ trường hợp pháp luật về phòng, chống tham nhũng hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng)

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng), đây là quy định mở đối với viên chức, tạo cơ hội cho viên chức khai thác và phát huy năng lực, tận dụng chất xám và trình độ chuyên môn của đội ngũ viên chức trong khu vực tư nhân. 

Tuy nhiên, nữ đại biểu cho rằng, cùng với việc mở rộng quyền này cần siết chặt các quy định về cơ chế kiểm soát, phòng chống tham nhũng. 

"Quy định này có thể tiềm ẩn một số nguy cơ như sự xung đột lợi ích giữa vị trí công tác trong khu vực công và khu vực tư. Đặc biệt là khi viên chức là người giữ chức vụ quản lý của cả 2 đơn vị trong và ngoài công lập hoạt động cùng một lĩnh vực", bà Nga nêu và lý giải, quy định này dễ dẫn tới sự lợi dụng chức vụ trong khu vực công để trục lợi cho đơn vị mình quản lý ở khu vực tư. 

Vì vậy, đại biểu Nga kiến nghị cần có quy định không cho phép viên chức quản lý tham gia quản lý, điều hành các cơ sở kinh doanh, hoạt động tư nhân thuộc cùng lĩnh vực đang công tác. Đồng thời, quy định cơ chế kê khai, minh bạch, giám sát và giải trình hoạt động góp vốn, tham gia quản lý của viên chức tại khu vực tư, đặc biệt là đối với viên chức quản lý.

Tranh luận nội dung này, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) lo ngại cho phép công chức được kinh doanh sẽ lợi dụng vị trí là không hợp lý. 

"Viên chức đang hoạt động rất giỏi trong lĩnh vực đó, người ta phải được phát huy để mở rộng ra bên ngoài. Bây giờ mình hạn chế người ta bắt đi hoạt động kinh doanh ở những lĩnh vực không phải sở trường, ưu thế của người ta thì cho cũng như không cho", ông Lâm nêu.

Đại biểu Lâm cho rằng, điều này cũng là biểu hiện của hoạt động tư duy "không quản được thì cấm". Bởi vấn đề cốt lõi làm sao phải xác lập cơ chế quản lý ở trong các cơ sở công lập, để viên chức không thể lợi dụng được.

Trong khi đó, dù đồng tình với quy định, song đại biểu Phạm Văn Hòa (đồng Đồng Tháp) lưu ý cần có các điều kiện rạch ròi, cụ thể, "chứ không phải tất cả các viên chức đều được ký hợp đồng làm việc bên ngoài". 

Đại biểu đoàn Đồng Tháp nhận xét, với các viên chức làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin hay các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nếu được tạo cơ hội làm việc bên ngoài sẽ có thể tận dụng thêm chất xám. 

Song, theo ông, hiện nay cả nước có khoảng 2,2 triệu viên chức, công chức, cán bộ. Nếu viên chức chỉ tập trung làm việc bên ngoài mà không làm việc bên trong thì không hiệu quả. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình

Giải trình, tiếp thu ý kiến cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ghi nhận việc đa số đại biểu đồng tình với quy định cho phép viên chức được phép hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ thực hiện hoạt động nghề nghiệp với cơ quan, tổ chức ngoài đơn vị sự nghiệp công lập đang công tác. 

"Quy định này nhằm tạo cơ chế liên thông giữa khu vực công và khu vực tư. Đồng thời, tạo điều kiện để viên chức tăng thu nhập chính đáng bằng sức lao động của mình", Bộ trưởng nêu. 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng quan tâm viên chức trước hết phải thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có cơ chế cụ thể để tránh xung đột lợi ích, tránh lợi dụng chính sách, làm ảnh hưởng đến tính minh bạch cũng như uy tín của đơn vị công tác.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ rà soát, chỉnh lý dự thảo để đảm bảo nguyên tắc, tạo điều kiện tối đa cho viên chức, đồng thời vẫn đảm bảo minh bạch, không để tình trạng xung đột lợi ích và trục lợi chính sách.

