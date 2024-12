Đại cử tri bỏ phiếu xác nhận ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

Đại cử tri đoàn đã xác thực chiến thắng của ông Donald Trump ẢNH: REUTERS

Cuộc bỏ phiếu xác thực kết quả bầu cử Mỹ 2024 được tiến hành thuận lợi hơn, khác với cách đây 4 năm khi 7 tiểu bang xuất hiện các đại cử tri đoàn "thay thế" bầu cho ông Donald Trump dù ông thất bại tại những bang này trước đối thủ Joe Biden, theo tờ The Wal Street Journal.

Năm nay, ông Trump dễ dàng thắng phiếu đại cử tri khi nhận được 312 phiếu so với 226 phiếu của Phó tổng thống Harris, đồng thời hơn 2 triệu phiếu phổ thông.

Đại cử tri đoàn là đặc điểm độc nhất vô nhị của Mỹ, quốc gia không bầu trực tiếp tổng thống dựa trên phiếu phổ thông. Thay vào đó, ứng viên tổng thống của lưỡng đảng chọn ra đại cử tri tại các tiểu bang, những người sẽ tham gia cuộc họp xác thực chiến thắng nếu ứng viên của họ thắng được bang này.

Theo luật liên bang, các tiểu bang được yêu cầu công bố tên đại cử tri vào ngày 11.12, và họp đại cử tri đoàn vào ngày 17.12. Kế đến, đại cử tri phải chuyển giấy xác nhận kết quả bỏ phiếu đến thủ đô Washington, chuẩn bị cho công đoạn cuối cùng trong cuộc họp toàn thể tại quốc hội vào ngày 6.1.2025.

Trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, các tiểu bang và chính quyền liên bang dành nhiều tháng thắt chặt an ninh cho cuộc họp của các đại cử tri và cuộc họp toàn thể ở Điện Capitol, do hoạt động biểu tình phản đối chiến thắng của ông Biden diễn ra ở Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, New Mexico, Pennsylvania và Wisconsin.

Như đã đề cập ở trên, năm nay mọi thứ thuận lợi hơn nhiều vì bà Harris chấp nhận chiến thắng của ông Trump.

Tuy nhiên, tại bang Arizona, 11 đại cử tri đảng Cộng hòa vì lo ngại về an ninh đã tập trung tại một địa điểm không tiết lộ để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh đó, các đại cử tri tại ít nhất 3 tiểu bang, cụ thể là Michigan, Nevada và New Mexico, cũng tổ chức họp bỏ phiếu năm nay dù ông Trump không thắng các bang này.