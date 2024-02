Đại diện Việt Nam đứng thứ 2 trong bình chọn điểm đến thiên nhiên tốt nhất thế giới

Bình chọn thường niên Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2024 (Những điểm đến tốt nhất do du khách bình chọn) ở hạng mục Điểm đến thiên nhiên tốt nhất thế giới (Nature Destinations) xếp hạng vịnh Hạ Long ở vị trí thứ 2.



Tripadvisor gợi ý các hoạt động trải nghiệm tại vịnh như đi tour khám phá thiên nhiên hoang dã, chèo thuyền kayak, chèo ván đứng, du thuyền trên vùng biển xanh ngọc bích…

Đảo Ti Tốp với bờ biển vừa được Lonely Planet bình chọn vào danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới PV

"Du khách ghé thăm vịnh Hạ Long để có cái nhìn cận cảnh về những hòn đảo đá vôi, thành tạo đá và hang động ngoạn mục. Du khách nên thuê chiếc thuyền kayak hoặc một chiếc thuyền nhỏ hoặc tham gia một chuyến tham quan để khám phá", Tripadvisor giới thiệu. Các điểm tham quan nổi tiếng nhất của vịnh Hạ Long gồm hang Sửng Sốt, hang Đầu Gỗ, động Thiên Cung, đảo Ti Tốp, làng chài Cửa Vạn...

Vịnh Hạ Long lần đầu tiên được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới lần đầu cách đây 30 năm. Năm ngoái, vịnh Hạ Long cùng với quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) một lần nữa được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Đây là di sản thiên nhiên thế giới kép đầu tiên của Việt Nam.

Danh sách 25 điểm đến thiên nhiên đẹp nhất của Tripadvisor bao gồm những tên tuổi lừng danh đối với du khách, đứng đầu là Kathmandu (Nepal); Mauritius; biển Lombok của Bali, Indonesia; Kauai, Hawaii, Mỹ; Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi; đảo Zanzibar; Grand Cayman; Wadi Rum…

Bãi biển cát trắng trên vịnh Hạ Long NH

Danh hiệu Best of the Best của Travellers' Choice Awards tôn vinh mức độ xuất sắc cao nhất trong lĩnh vực du lịch. Giải thưởng này được trao cho những điểm đến nhận được số lượng lớn đánh giá và ý kiến vượt trội từ cộng đồng Tripadvisor trong khoảng thời gian 12 tháng.