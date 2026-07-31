‘Đại Dũng - Trái tim yêu thương’: Gieo mầm tương lai bằng những giá trị bền vững

Đối với Tập đoàn Đại Dũng, phát triển bền vững không chỉ được khẳng định qua những công trình công nghiệp mang dấu ấn Việt Nam trên nhiều quốc gia mà còn được vun đắp bằng hành trình bền bỉ đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bởi Đại Dũng luôn tin rằng xây dựng một công trình có thể mất vài năm nhưng nuôi dưỡng một con người có thể tạo nên giá trị cho cả một thế hệ. Chính vì vậy, bên cạnh hành trình kiến tạo những công trình lớn, Đại Dũng cũng kiên trì vun đắp những "công trình của lòng người" - nơi mỗi em nhỏ được trao thêm niềm tin, cơ hội và động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình “Trái tim yêu thương”được thực hiện xuyên suốt nhiều năm qua

Hành trình của sự đồng hành

Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác an sinh xã hội, cùng cuộc vận động chăm lo trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Đại Dũng đã xây dựng chương trình "Đại Dũng - Trái tim yêu thương" như một hành trình đồng hành lâu dài với các em nhỏ.

Điều mà Đại Dũng hướng đến không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà là tạo dựng một nền tảng để các em có điều kiện học tập, rèn luyện, trưởng thành và tự tin bước vào tương lai.

Hơn 600 hành trình được tiếp thêm hy vọng

Đến nay, chương trình đã đồng hành cùng hơn 600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhiều địa phương trên cả nước.

Riêng tại Thanh Hóa, gần 450 em đang được Đại Dũng phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhận đỡ đầu hỗ trợ sinh hoạt hằng tháng. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, đơn vị còn thường xuyên theo dõi việc học tập, sức khỏe và cuộc sống của từng em để kịp thời sẻ chia, động viên và tiếp thêm nghị lực.

Song hành với đó là nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng và sửa chữa nhiều căn nhà, trao tặng gần 350 xe đạp, học bổng, phần thưởng và tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu trong những dịp đặc biệt.

Quan trọng hơn cả những con số là hàng trăm nụ cười đã trở lại, hàng trăm ước mơ tiếp tục được nuôi dưỡng và hàng trăm hành trình trưởng thành đang được tiếp sức bằng sự yêu thương của cộng đồng.

Không dừng lại tại Thanh Hóa, chương trình tiếp tục được mở rộng đến nhiều địa phương khác như Lâm Đồng, TP.HCM, Tây Ninh, Quảng Ngãi… để ngày càng nhiều trẻ em được tiếp cận những cơ hội tốt đẹp hơn trong học tập và cuộc sống.

Trao cơ hội cho một tương lai

Với Đại Dũng, một món quà chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Vì vậy, khi các em trưởng thành, chương trình sẽ tiếp tục đồng hành thông qua việc hỗ trợ học nghề, đào tạo kỹ năng, định hướng nghề nghiệp và kết nối cơ hội việc làm phù hợp.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giúp các em vượt qua khó khăn của hôm nay, mà còn giúp các em có đủ tri thức, kỹ năng và sự tự tin để tự xây dựng cuộc sống của chính mình trong tương lai.

Một mùa hè của yêu thương và khát vọng

Tiếp nối hành trình ấy, trong hai ngày 25 - 26.7.2026, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa, chương trình "Đại Dũng - Trái tim yêu thương" tiếp tục mang đến cho hàng trăm em nhỏ một không gian học tập, trải nghiệm và kết nối đầy ý nghĩa.

Các em được tham gia nhiều chuyên đề về kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, định hướng nghề nghiệp, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, kỹ năng bảo vệ bản thân, hoạt động teambuilding, giao lưu văn nghệ và nhiều hoạt động tập thể.

Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp các em trưởng thành hơn mà còn nuôi dưỡng sự tự tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Điểm nhấn của chương trình là đêm lửa trại với chủ đề "Lòng biết ơn và điều con muốn nói". Trong ánh lửa ấm áp của tình yêu thương, nhiều em lần đầu tiên mạnh dạn kể câu chuyện của mình, bày tỏ lòng biết ơn với những người luôn đồng hành và chia sẻ những ước mơ còn cất giữ trong tim.

Có lẽ, đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất của chương trình - khi một ngọn lửa được thắp lên không chỉ giữa sân trại, mà còn trong trái tim của mỗi em nhỏ.

Chung tay lan tỏa những điều tốt đẹp

Sau nhiều năm triển khai, "Đại Dũng - Trái tim yêu thương" không còn là hoạt động riêng của một doanh nghiệp.

Đó đã trở thành cầu nối để nhiều doanh nghiệp, tổ chức xã hội và những tấm lòng nhân ái cùng chung tay lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng.

Sự đồng hành thường xuyên của Vinamilk, Bệnh viện Đại học Y Dược, các doanh nhân Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại TP.HCM (HTBC), Công ty Minh Hưng, Công ty Indus cùng nhiều đơn vị khác đã góp phần mở rộng nguồn lực xã hội, để ngày càng nhiều trẻ em được tiếp cận giáo dục, được chăm sóc và được nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Phát triển doanh nghiệp gắn với phát triển con người

Đối với Đại Dũng, trách nhiệm xã hội không phải là một hoạt động bên lề mà là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc kiến tạo những công trình công nghiệp hiện đại, Đại Dũng luôn mong muốn góp phần xây dựng một xã hội nhân văn hơn, nơi trẻ em được học tập, người yếu thế được sẻ chia và cộng đồng được kết nối bằng tinh thần trách nhiệm.

Bởi một doanh nghiệp lớn không chỉ được đánh giá qua doanh thu hay quy mô công trình, mà còn qua những giá trị tích cực mà doanh nghiệp để lại cho con người và đất nước.

Hành trình "Đại Dũng - Trái tim yêu thương" sẽ còn tiếp tục được nối dài.

Vì phía sau mỗi em nhỏ được nâng bước hôm nay là một tương lai được thắp sáng bằng tri thức, nghị lực và cơ hội. Và phía sau mỗi hành động sẻ chia là khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển, nhân văn và bền vững hơn. Đó cũng chính là triết lý mà Tập đoàn Đại Dũng kiên định theo đuổi trên hành trình kiến tạo những công trình cho đất nước và vun đắp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.