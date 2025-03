Dải Gaza rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới

Tờ The Times of Israel ngày 2.3 dẫn thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ chặn mọi hàng hóa và hàng viện trợ vào Gaza, viện dẫn lý do Hamas từ chối chấp nhận gia hạn giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn.

Một khu đổ nát tại thành phố Khan Younis, miền nam Dải Gaza Ảnh: Reuters

Israel cứng rắn

Thông cáo cho hay Thủ tướng Netanyahu quyết định áp dụng biện pháp trên từ sáng 2.3, chỉ một ngày sau khi giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn kết thúc. "Israel sẽ không cho phép ngừng bắn mà không có việc thả các con tin của chúng tôi", thông cáo nêu rõ và cảnh báo "những hậu quả nhiều hơn nữa" nếu Hamas tiếp tục từ chối đề xuất. Phía Israel trước đó cho biết ông Steve Witkoff, đặc phái viên về Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đề xuất kéo dài giai đoạn 1 của thỏa thuận và Israel nhất trí để lệnh ngừng bắn tiếp diễn trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo (kết thúc cuối tháng 3) và 8 ngày Lễ Vượt qua của người Do Thái vào giữa tháng 4, theo AFP.

Gaza dát vàng trong video ông Trump chia sẻ gây bức xúc, chỉ trích

Đề xuất của ông Witkoff có nội dung vào ngày đầu tiên thực hiện thì phân nửa số con tin ở Gaza, dù còn sống hay đã chết, sẽ được trao trả. Số còn lại sẽ được trả tự do sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Israel cho rằng 59 con tin đang bị giam giữ tại Gaza, trong đó có 35 người đã chết. Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, đặc phái viên Mỹ đưa ra đề xuất trên sau khi nhận ra cần có thêm thời gian đàm phán. Israel tuyên bố sẽ lập tức đàm phán về kế hoạch của Mỹ nếu Hamas đồng ý.

Hamas phản ứng mạnh

Thế nhưng, việc chặn hàng viện trợ vào Gaza khiến lực lượng Hamas lập tức phản ứng gay gắt và cáo buộc Israel gây "tội ác chiến tranh". Lực lượng này dùng nhiều lời lẽ nặng nề để chỉ trích quyết định của Thủ tướng Netanyahu. "Quyết định này làm phức tạp vấn đề và ảnh hưởng đến quá trình đàm phán", theo Reuters dẫn lời thành viên cấp cao Sami Abu Zuhri của Hamas. Bên cạnh đó, Hamas kêu gọi các nhà đàm phán buộc Israel chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với Dải Gaza.

Theo phía Hamas, cách duy nhất để đạt được sự ổn định là hoàn tất giai đoạn 2 của bộ khung thỏa thuận ngừng bắn đã vạch ra trước đó. Giới phân tích cho rằng Israel muốn kéo dài giai đoạn 1 để đưa về nước nhiều con tin hơn nữa, trong khi Hamas muốn bước sang giai đoạn 2 vì giai đoạn này có điều khoản Israel rút quân khỏi Gaza và chấm dứt các hành động thù địch.

Hơn 15 tháng chiến sự đã dẫn đến khủng hoảng nhân đạo trầm trọng ở Gaza. LHQ nhiều lần cảnh báo dải đất này đang trên bờ vực nạn đói trước khi lệnh ngừng bắn cho phép gia tăng hàng viện trợ được chuyển đến. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi về nguy cơ nạn đói ở Gaza sau khi Israel chặn hàng viện trợ, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar ngày 2.3 gọi đây là "sự dối trá".