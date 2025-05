Đại gia Ả Rập Xê Út chiêu mộ Bruno Fernandes sau chung kết Europa League: Lương cao hơn ‘núi’

Bruno Fernandes khó cưỡng lại mức lương "khủng" 20 triệu euro/năm (hơn 584 tỉ đồng)

Bruno Fernandes sắp cùng CLB M.U thi đấu trận chung kết Europa League gặp Tottenham lúc 2 giờ ngày 22.5. Sau trận đấu này, bất kể thành quả ra sao, nhiều khả năng anh sẽ chia tay đội bóng chủ sân Old Trafford để sang Ả Rập Xê Út gia nhập CLB Al Hilal và tham dự giải Club World Cup.

Bruno Fernandes (phải) sẽ chia tay CLB M.U sau trận chung kết Europa League?

"Al Hilal đã có các cuộc tiếp xúc với đại diện của Bruno Fernandes gần đây. Chủ tịch đội bóng này, ông Fahad bin Nafel cũng đã đến TP.Milan (Ý) để đàm phán mời HLV Simone Inzaghi của Inter Milan, và chân sút Victor Osimhen của Napoli đang cho Galatasaray mượn. Đây là 3 hợp đồng nặng ký mà đội bóng đại gia Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu phải chiêu mộ thành công từ ngày 1.6 để củng cố lực lượng dự Club World Cup", AS cho biết ngày 21.5.

Trong đó, Al Hilal đã mời chào HLV Simone Inzaghi mức lương cao gấp 4 lần hiện nay để đến thay thế HLV Jorge Jesus đã bị sa thải. Ông Inzaghi đang có mức lương khoảng 6,5 triệu euro/năm tại Inter Milan cộng với 3 triệu euro tiền thưởng (đã vào chung kết và nếu vô địch Champions League ngày 1.6 khi gặp PSG).

Ông cũng có dự định đàm phán gia hạn với Inter Milan kéo dài hợp đồng hiện nay còn đến tháng 6.2026. "Nhưng cho đến nay, không ai biết điều gì sẽ xảy ra sau ngày 1.6 (sau trận chung kết Champions League)", AS nhấn mạnh.

Al Hilal cũng đang áp dụng chiến lược tương tự để thuyết phục tiền vệ Bruno Fernandes của M.U, khi cầu thủ này vẫn còn hợp đồng đến tháng 6.2027. Nhưng gần đây đã bắt đầu rục rịch có ý định chia tay sau 6 mùa giải thi đấu tại sân Old Trafford.

HLV Simone Inzaghi trở thành mục tiêu số 1 CLB Al Hilal muốn chiêu mộ, cùng Bruno Fernandes và Victor Osimhen Ảnh: Reuters

"Cầu thủ người Bồ Đào Nha của M.U được Al Hilal đề nghị mức lương ban đầu lên tới 20 triệu euro mỗi mùa giải sau thuế. Thậm chí là tăng gấp đôi mức đề nghị này, nếu phía Bruno Fernandes thực sự quan tâm và chính thức bước vào đàm phán. Đây là các mức đề nghị rất khó từ chối.

Bruno Fernandes đang có mức lương khoảng 19,5 triệu euro/năm tại M.U, nhưng đã bị đề nghị cắt giảm do chính sách tiết kiệm của CLB hiện nay. Đó chính là lý do anh đang cân nhắc lời đề nghị từ Al Hilal, một đội bóng đại gia ở Ả Rập Xê Út và cũng rất giàu tham vọng", AS bày tỏ.

Trong khi đó, Al Hilal cũng đưa đề nghị rất lớn để thu hút tiền đạo Victor Osimhen, nhưng gặp trở ngại với thương vụ này là vì Chủ tịch CLB Napoli, ông Aurelio De Laurentiis luôn đòi hỏi mức phí chuyển nhượng cho cầu thủ người Nigeria quá cao, hơn 100 triệu euro, theo AS.

"Tuy nhiên, Al Hilal với tiềm lực tài chính rất lớn và đang có quyết tâm chiêu mộ HLV Simone Inzaghi, Bruno Fernandes và Victor Osimhen. Nên họ hoàn toàn có thể thực hiện được ý định này, với những lời đề nghị mạnh mẽ và rất khó từ chối về mặt thu nhập", AS cho biết thêm.

Tại giải Club World Cup sắp khởi tranh ngày 14.6, Al Hilal nằm cùng bảng H với Real Madrid, Pachuca (Mexico) và RB Salzburg (Áo). Đại diện của bóng đá châu Á rất muốn cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ, do đó họ đang chạy đua để sớm hoàn tất 3 bản hợp đồng nặng ký trên ngay thời gian từ đầu tháng 6 tới.