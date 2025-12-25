Đại gia Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, vừa bị Viện KSND TP.Hà Nội truy tố về tội lừa dối khách hàng, theo khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự 2015.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án, hồi tháng 8.2023 ẢNH: PHÚC BÌNH

Ngoài ông Thản, 5 cựu cán bộ bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND P.Kiến Hưng cũ; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, hai cựu Phó chủ tịch UBND P.Kiến Hưng cũ; Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng Q.Hà Đông cũ; và Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh thanh tra xây dựng Q.Hà Đông cũ.

Ông Thản bị khởi tố hồi tháng 7.2019. Vụ án kéo dài đến nay đã hơn 6 năm. Hồi tháng 8.2023, ông Thản cùng nhóm cựu cán bộ từng bị đưa ra xét xử, song có nhiều tình tiết chưa thể làm rõ ngay tại tòa, nên TAND TP.Hà Nội trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo cáo buộc, dự án CT6 Kiến Hưng bắt đầu tổ chức thi công từ tháng 10.2010. Ông Lê Thanh Thản chỉ đạo xây dựng "băm nát" quy hoạch đã được phê duyệt, với những sai phạm "không tưởng".

Kết quả điều tra cho thấy, dự án được xây thành 3 tòa tháp chung nhau khối đế, chỉ có 1 tầng hầm, xây thêm 1 tầng áp mái, không có tháp khách sạn. Riêng tòa CT6C có 438 căn hộ, hoàn toàn nằm ngoài quy hoạch.

Diện tích xây dựng khu nhà cao tầng tăng từ 5.586 m2 lên 6.234 m2, tổng diện tích sàn tăng từ 81.976 m2 lên 147.278 m2, diện tích tầng hầm giảm từ 11.524 m2 xuống còn 6.411 m2, tổng số căn hộ tăng từ 231 lên 1.582, số phòng khách sạn từ 459 xuống còn 0.

Tại khu thấp tầng, hiện có tới 38 căn nhà cao 4 tầng, không có nhà trẻ, mẫu giáo; Công ty Bemes đã chuyển các khu này vào phần nhà chung cư.

Tháng 3.2011, khi dự án CT6 Kiến Hưng còn chưa hoàn thành, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo nhân viên quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án. Nhiều khách hàng vì tin tưởng nên đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với Công ty Bemes.

Tuy nhiên, trên thực tế, trong số gần 1.600 căn hộ chung cư, Sở TN-MT TP.Hà Nội mới chỉ cấp sổ đỏ cho 916 căn hộ, số còn lại chưa làm thủ tục hoặc không được cấp do xây dựng sai quy hoạch hoặc tự ý thay đổi công năng. Riêng tòa CT6C, 100% căn hộ đều không đủ điều kiện để cấp sổ.

Đáng chú ý, hồ sơ vụ án còn cho thấy, trong suốt quá trình Công ty Bemes thi công xây dựng dự án UBND P.Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng Q.Hà Đông đã không thanh tra, không kiểm tra, không phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý.

Kết quả xác minh tại cả hai cơ quan cho thấy không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý nào đối với dự án CT6 Kiến Hưng. Sự buông lỏng này chính là một phần nguyên nhân dẫn tới thiệt hại cho người dân.