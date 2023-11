Đại gia vàng lãi đậm

Trong tháng 10, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.008 tỉ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2022 và lợi nhuận sau thuế đạt 193 tỉ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ. Kết quả hoạt động của PNJ tăng cao do những chuyển biến tích cực và bước dần sang giai đoạn kinh doanh cao điểm cuối năm bằng nhiều hoạt động thúc đẩy bán hàng vào dịp trọng điểm trên toàn quốc. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt 26.384 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.533 tỉ đồng, tăng 3,1% so với lợi nhuận cùng kỳ.



Doanh thu từ vàng 24K của PNJ tăng T.X

Tuy nhiên, xét về hoạt động kinh doanh của từng kênh, doanh thu trang sức bán lẻ trong 10 tháng giảm 9,4% so với cùng kỳ. Theo PNJ, mức giảm doanh thu của PNJ thấp hơn so với mức giảm của thị trường bán lẻ không thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng trang sức. Số lượng khách hàng mới tăng trưởng tốt. Doanh thu đóng góp từ khách hàng mới và khách hàng cũ quay lại đều ở mức khả quan trong kỳ vọng của công ty. Còn doanh thu trang sức bán sỉ trong 10 tháng giảm 32% so với cùng kỳ. Thế nhưng, doanh thu vàng 24K lại tăng tăng 7,9% so với cùng kỳ đã giúp doanh thu của công ty tăng.

Biên lợi nhuận gộp trung bình 10 tháng đạt 18,5%, cao hơn mức 17,4% cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động 10 tháng giảm 1,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ mức 59% năm 2022 lên mức 59,5% năm 2023.

Năm 2023, PNJ đặt mục tiêu 35.598 tỉ đồng doanh thu, 1.937 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 10 tháng, PNJ đã đạt 74% chỉ tiêu doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận năm.