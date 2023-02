Đại học Cần Thơ rèn thể lực với quân xanh 'xịn'

Sân 'xịn', quân xanh 'xịn'

Chiều 14.2, các cầu thủ Đại học (ĐH) Cần Thơ đã có buổi tập đầy khí thế với U.19 Cần Thơ và cũng để làm quen với sân vận động Cần Thơ, nơi sẽ diễn ra các trận vòng loại khu vực Tây Nam Bộ. Được rèn quân ở một trong những sân vận động lớn nhất cả nước với hơn 3.000 chỗ ngồi thực sự là một lợi thế không nhỏ cho ĐH Cần Thơ.

Các cầu thủ ĐH Cần Thơ áo xanh lam đấu tập với U.19 Cần Thơ DUY TÂN

Tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp Café De Măng Đen lần I - 2023, Trường ĐH Cần Thơ nằm ở bảng D khu vực Tây Nam bộ cùng với các đội ĐH Trà Vinh, ĐH An Giang và ĐH FPT Cần Thơ. Ở lượt trận đầu tiên của bảng D diễn ra ngày 26.2, đối thủ của ĐH Cần Thơ sẽ là ĐH FPT Cần Thơ.

Với thành tích từng vô địch SV-League 2020, lọt vào vòng tứ kết giải bóng đá SV toàn quốc 2022, sẽ không quá khi nói ĐH Cần Thơ là "ông kẹ" của vòng loại tại miền Tây. Dẫn dắt ĐH Cần Thơ là cựu trợ lý trọng tài FIFA Châu Đức Thành, cũng là một cựu cầu thủ thế hệ 7X của bóng đá Cần Thơ từng tham dự các giải VĐQG.

HLV Châu Đức Thành căn dặn rất kỹ các học trò với triết lý "Cố gắng đá chắc chắn" ĐÌNH TUYỂN

Mặc dù đấu tập nhưng HLV Châu Đức Thành căn dặn rất kỹ các học trò với triết lý "cố gắng đá chắc chắn". Tuy nhiên, sau hiệp 1 thế trận giằng co không có bàn thắng, sang hiệp 2 các cầu thủ U.19 Cần Thơ đã tận dụng được lợi thế thể lực ghi 2 bàn vào lưới ĐH Cần Thơ vào các phú 57 và 75. Mặc dù thất bại 0 – 2 nhưng việc được cọ sát với quân xanh "xịn" ăn tập chuyên nghiệp như U.19 Cần Thơ sẽ rất hữu ích cho thầy trò HLV Châu Đức Thành. Đặc biệt là những toan tính chiến thuật trước các đội mạnh cũng như chuẩn bị chu đáo hơn cho bài toán thể lực.

Chơi hết mình nhưng nói không với lối đá tiêu cực

Chia sẻ về giải đấu sắp tới, HLV Châu Đức Thành, cho biết, đội đặt ra tiêu chí là chơi hết mình, ứng xử văn minh với đối phương, trọng tài và cả khán giả. "Bóng đá là môn thể thao có nhiều va chạm trực tiếp, chúng tôi luôn nhắc nhở những cầu thủ giữ bình tĩnh, thả lỏng, nếu phạm lỗi phải xin lỗi ngay trên sân đấu. Hình ảnh cả đội hướng đến là nói không với lối đá tiêu cực, vào bóng tiểu xảo, ác ý. Trong tình huống dẫn bàn trước, đội vẫn chơi theo ý đồ chiến thuật, ai có biểu hiện câu giờ sẽ bị thay ra", HLV Châu Đức Thành nói.

Được tập trên sân vận động Cần Thơ là một lợi thế không nhỏ của ĐH Cần Thơ ĐÌNH TUYỂN

Đội bóng đã sẵn sàng vào cuộc DUY TÂN

Cũng xuống sân cổ vũ sinh viên tập luyện, TS Nguyễn Văn Hòa, Trưởng khoa Giáo dục Thể chất, ĐH Cần Thơ cũng hào hứng cho biết: "Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm, thường xuyên thăm hỏi động viên đội bóng. Tham gia giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp Café De Măng Đen lần này, ngoài những hỗ trợ từ ban tổ chức, trường cũng đã có những chế độ riêng cho cầu thủ để các em yên tâm, tập luyện, thi đấu hết mình".

Theo lịch thi đấu, vòng loại khu vực Tây Nam bộ tổ chức tại sân vận động Cần Thơ, lượt 1 ngày 26.2 (trận 1: ĐH Trà Vinh – ĐH An Giang, trận 2 ĐH Cần Thơ – ĐH FPT Cần Thơ); lượt 2 ngày 28.2 (trận 1 ĐH FPT Cần Thơ - ĐH Trà Vinh, trận 2 ĐH An Giang - ĐH Cần Thơ) và lượt 3 ngày 2.3 (trận 1 ĐH An Giang - ĐH FPT Cần Thơ, trận 2 ĐH Cần Thơ – ĐH Trà Vinh).

Các cổ động viên của ĐH Cần Thơ cổ vũ đội bóng tập luyện DUY TÂN

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I năm 2023 sẽ chọn ra 11 đội cùng đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng tranh vòng chung kết giải từ ngày 11 - 26.3, thi đấu theo thể thức như các giải U.19 và U.21 hiện hành. FPT Play đồng hành cùng Báo Thanh Niên để ghi hình và phát sóng toàn bộ 26 trận đấu ở vòng chung kết sẽ diễn ra ở sân bóng trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Một số hình ảnh trận đấu tập giữa ĐH Cần Thơ và U.19 Cần Thơ: