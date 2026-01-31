Đại học có nhất thiết cần 4 năm?

Sinh viên cử nhân Western Sydney tại ĐH Kinh tế TP.HCM được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các anh chị đang làm việc tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia để tìm hiểu thực sự nhu cầu nhà tuyển dụng

Khi thị trường lao động thay đổi

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, đại diện bộ phận nhân sự của một tập đoàn logistics tại TP.HCM, cho biết trong vòng vài năm trở lại đây, tiêu chí tuyển dụng của họ đã thay đổi đáng kể. Điểm nhấn là doanh nghiệp không đặt nặng việc ứng viên học bao nhiêu năm, mà quan tâm nhiều hơn đến việc họ làm được gì, có thích nghi nhanh với môi trường làm việc hay không.

"Kiến thức nền là cần thiết, nhưng khả năng xử lý tình huống, làm việc nhóm và học hỏi trong thực tế mới là thứ quyết định tốc độ trưởng thành của một nhân sự trẻ", bà Huyền nói.

Trong khi đó, ông Trần Duy Anh, đại diện một công ty công nghệ có trụ sở tại TP.HCM chuyên cung cấp giải pháp cho thị trường khu vực Đông Nam Á - cũng có góc nhìn tương tự. Theo ông, doanh nghiệp hiện nay vận hành trong một môi trường thay đổi liên tục, nơi công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh có thể "lỗi thời" chỉ sau vài năm.

"Chúng tôi cần những người trẻ có nền tảng đủ chắc để hiểu vấn đề, nhưng quan trọng hơn là họ phải linh hoạt, sẵn sàng cập nhật kỹ năng mới và không bị 'đóng khung' trong tư duy hàn lâm. Có những bạn sau khi đã hoàn tất 4 năm đại học nhưng khi vào làm lại mất thêm thời gian để thích nghi, trong khi có những bạn học lộ trình ngắn hơn lại bắt nhịp rất nhanh", ông nói.

Từ thực tế tuyển dụng đó, một số doanh nghiệp bắt đầu đặt lại vấn đề về mô hình đào tạo truyền thống. Khi thị trường lao động ưu tiên năng lực thực chiến, khả năng ứng biến và tinh thần học tập suốt đời, câu hỏi được không ít trong số họ nêu ra ngày càng rõ ràng hơn: đại học hiện nay có nhất thiết phải mất 4 năm để học?

Sinh viên cử nhân Western Sydney được khuyến khích đặt câu hỏi, trao đổi nhóm và giải quyết các vấn đề thực tế trong doanh nghiệp để rèn luyện tư duy kinh doanh toàn cầu

2 năm 8 tháng với cử nhân Western Sydney tại ĐH Kinh tế TP.HCM

Cử nhân Western Sydney là chương trình liên kết quốc tế giữa Trường Tài năng UEH.ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Western Sydney (Úc).

TS Douglas Foster - Provost, chương trình cử nhân Western Sydney nhìn nhận hiện nhiều sinh viên đang có nhu cầu "học nhanh", phản ánh đúng nhịp vận động của thị trường lao động. Tuy nhiên vấn đề là các bạn đòi hỏi một lộ trình học tập nhanh hơn và tập trung hơn để lấy bằng được công nhận toàn cầu nhưng vẫn không đánh đổi chất lượng học thuật.

Cụ thể, không ít người học ngày nay ưu tiên tính linh hoạt, tính liên quan và cơ hội tiếp xúc công việc sớm thay vì một khuôn thời gian cố định. Do vậy, với những người học có động lực và kỷ luật, một lộ trình rút gọn sẽ cho phép họ tiến nhanh theo năng lực, bám sát thực tế nghề nghiệp và bắt đầu tích lũy kinh nghiệm sớm hơn, thay vì chờ đến "hết 4 năm rồi mới bắt đầu".

Trên nền tảng đó, chương trình cử nhân Western Sydney 2 năm 8 tháng thiết kế như một lời đáp cho cả sinh viên lẫn doanh nghiệp. Theo TS Douglas Foster, cấu trúc thời gian này giúp sinh viên tốt nghiệp sớm hơn, có kinh nghiệm làm việc sớm hơn và không bị tụt lại trong một thị trường lao động liên tục biến động. Tăng tốc ở đây là tăng tốc bằng tối ưu hóa và tập trung, chứ không phải rút gọn bằng cách làm mỏng kiến thức.

Chương trình cử nhân Western Sydney 2 năm 8 tháng vận hành theo hệ ba học kỳ/năm. Mỗi học kỳ được thiết kế với khối lượng vừa phải, kết hợp học trên lớp, tự học có hướng dẫn và các dự án ứng dụng, nhờ đó sinh viên giữ được "đà" học tập nhưng vẫn có không gian cho việc nhìn lại, phát triển kỹ năng và tích lũy trải nghiệm làm việc. Có thể thấy, cách tổ chức lịch học là yếu tố giúp người học hoàn thành đầy đủ yêu cầu bằng cấp trong 2 năm 8 tháng mà vẫn giữ được cân bằng học thuật.

TS Douglas Foster nhấn mạnh điểm then chốt nằm ở cơ chế bảo đảm chất lượng. Chuẩn học thuật của chương trình tại Việt Nam được ông khẳng định là căn chỉnh đầy đủ với các chương trình của Western Sydney University tại Úc. Chất lượng được đảm bảo bằng thiết kế chương trình nghiêm ngặt, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đánh giá có cấu trúc cùng với sử dụng mạnh dự án gắn với doanh nghiệp và học tập ứng dụng.

Từ đó, nhanh không đồng nghĩa với dễ hay nhẹ, mà là học theo một mô hình hiệu quả hơn để sinh viên ra trường sớm hơn, tự tin hơn và sẵn sàng hơn cho công việc thực tế.

