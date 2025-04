Đại học Harvard kiện chính quyền Tổng thống Trump

Trong đơn kiện dài 51 trang, Đại học Harvard nêu rõ: "Vụ kiện liên quan việc chính quyền dùng nguồn tài trợ liên bang làm đòn bẩy để kiểm soát các quyết định học thuật tại Harvard". Đại học Harvard chỉ trích hành động của Nhà Trắng là "tùy tiện và thất thường", vi phạm Tu chính án thứ nhất và các điều khoản theo luật định Mục VI của Đạo luật Dân quyền.

Harvard nắm ngân quỹ khổng lồ, có đáng lo nếu ông Trump cắt tài trợ?

Đại học Harvard cũng cho rằng: "Chính phủ đã không thể xác định mối liên hệ hợp lý giữa lo ngại về chủ nghĩa bài Do Thái và việc đóng băng các nghiên cứu y tế, khoa học, công nghệ nhằm cứu sống người Mỹ, thúc đẩy thành công, bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo của Mỹ". Hiệu trưởng Đại học Harvard Alan Garber cảnh báo: "Hậu quả của việc chính phủ can thiệp quá mức sẽ rất nghiêm trọng và kéo dài".

Sinh viên, giảng viên Đại học Harvard biểu tình phản đối các quyết định của chính phủ ngày 17.4 ẢNH: AP

Hội đồng Giáo dục Mỹ, đại diện cho hơn 1.600 trường cao đẳng và đại học tại nước này, cũng hoan nghênh hành động của Harvard, cho rằng chính phủ đã vi phạm quy trình tố tụng và pháp quyền. Theo Hãng tin AP, Nhà Trắng đã phản ứng dữ dội trước đơn kiện trên.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Harrison Fields cho biết trong một email ngày 21.4 rằng: "Tiền của người nộp thuế là một đặc quyền, và Harvard không đáp ứng được các điều kiện cơ bản cần thiết để tiếp cận đặc quyền đó". Vụ kiện của trường Harvard diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump lên kế hoạch cắt thêm 1 tỉ USD, bên cạnh khoản cắt 2,2 tỉ USD đã công bố trước đó.