Đại học Huế mở rộng đào tạo nhân lực cho kỷ nguyên số

Năm 2026, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh hơn 17.000 chỉ tiêu trình độ đại học với 150 chương trình đào tạo. Với hệ thống các trường đại học thành viên, trường, khoa và phân hiệu, Đại học Huế hiện đào tạo đầy đủ các lĩnh vực như khoa học sức khỏe, kỹ thuật - công nghệ, nông lâm nghiệp, kinh tế, luật, sư phạm, nghệ thuật, ngoại ngữ và các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế công bố chương trình đào tạo Công nghệ Thiết kế vi mạch và Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử ẢNH: N.P

Điểm nhấn đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là việc mở mới 10 ngành đào tạo ở các trình độ khác nhau. Trong đó mở thêm 6 ngành trình độ đại học gồm: Hoa Kỳ học và Truyền thông quốc tế (Trường Đại học Ngoại ngữ); Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ); Kinh doanh quốc tế (Trường Đại học Kinh tế); Vật lý kỹ thuật (Trường Đại học Sư phạm); Khoa học dữ liệu (Trường Đại học Khoa học).

Ở trình độ thạc sĩ, Đại học Huế mở mới các ngành Y học gia đình (Trường Đại học Y - Dược), Luật (Trường Đại học Luật) và Kế toán (Trường Đại học Kinh tế). Trình độ tiến sĩ có ngành Quản lý kinh tế (Trường Đại học Kinh tế).

Nhiều ngành đào tạo mới tập trung vào các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao như Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điện - điện tử, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông quốc tế và Quản lý kinh tế. Đây đều là những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm tới.

Song song với việc mở rộng ngành nghề đào tạo, Đại học Huế tiếp tục đổi mới chương trình theo hướng hiện đại, liên ngành và tăng cường khả năng ứng dụng thực tiễn. Các chương trình đào tạo được thiết kế chú trọng phát triển năng lực số, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và tư duy đổi mới sáng tạo nhằm giúp người học thích ứng tốt với môi trường làm việc toàn cầu.

Đại học Huế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và tổ chức đào tạo; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, địa phương và các đối tác trong nước, quốc tế thông qua các hoạt động thực tập, thực tế, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo theo đặt hàng và chuyển giao công nghệ. Những hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời gia tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, Đại học Huế tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi học thuật và giao lưu khoa học-công nghệ với nhiều đối tác uy tín trên thế giới; từng bước tiếp cận các chuẩn mực kiểm định khu vực và quốc tế.

Với bề dày truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển, cùng hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo ngày càng hoàn thiện theo hướng hội nhập, Đại học Huế đang tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm khoa học công nghệ quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, góp phần cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.