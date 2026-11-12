Đại học Kinh tế quốc dân trở thành đại học đẳng cấp quốc tế vào năm 2045

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, những biến động nhanh chóng của tình hình thế giới và sự phát triển của công nghệ đang đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng đề nghị ĐH Kinh tế quốc dân đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển nhanh và mạnh từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình đại học hiện đại, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách theo tinh thần Nghị quyết 71 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ĐH Kinh tế quốc dân ẢNH: NHẬT BẮC

Nhà trường cần phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 150, năm 2035 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới theo lĩnh vực và đến năm 2045 trở thành đại học đẳng cấp quốc tế.

Tập trung đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại học đẳng cấp quốc tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ĐH Kinh tế quốc dân tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, nhà trường tập trung đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hình thành năng lực giải quyết vấn đề và thích ứng linh hoạt với thực tiễn. Chuyển mạnh từ đào tạo theo những gì mình có sang đào tạo theo những gì đất nước cần. Trong đó, cần tích hợp trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số vào chương trình giảng dạy; chú trọng đào tạo đội ngũ lãnh đạo, nhà quản lý, doanh nhân có năng lực dẫn dắt, đồng thời đề cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, phấn đấu trở thành trung tâm tư vấn, phản biện chính sách hàng đầu. Các nghiên cứu cần tập trung giải quyết những vấn đề lớn của đất nước như đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng suất lao động, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thủ tướng lưu ý: "Kết quả nghiên cứu không dừng lại ở số lượng công bố mà phải được chứng minh bằng chất lượng, được doanh nghiệp ứng dụng, tạo ra sản phẩm cụ thể góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững".

Thứ ba, đổi mới quản trị đại học, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng công nghệ, dữ liệu và các nền tảng học tập, nghiên cứu hiện đại. Đặc biệt, cần khẩn trương triển khai xây dựng cơ sở tại Chương Mỹ (Hà Nội) theo hướng xanh, thông minh, đạt chuẩn quốc tế.

Thứ tư, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, lấy người học làm trung tâm. Đội ngũ nhà giáo không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn phải khơi dậy cảm hứng, khát vọng và trách nhiệm cống hiến cho sinh viên. Học viên, sinh viên phải thực sự là trung tâm, được tạo mọi điều kiện để phát triển tối đa năng lực của mình.

Thứ năm, mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động kết nối các mạng lưới học thuật uy tín, thu hút giảng viên, nhà khoa học, sinh viên quốc tế và trí thức VN ở nước ngoài. Chuyển từ tham gia sang chủ động kết nối, cùng định hình các mạng lưới học thuật uy tín; thu hút giảng viên, nhà khoa học, sinh viên quốc tế và trí thức người VN ở nước ngoài, để mỗi mối quan hệ hợp tác đều tạo thêm nguồn lực cho nhà trường và cho đất nước.

Với nền tảng 70 năm xây dựng và phát triển, người đứng đầu Chính phủ tin tưởng ĐH Kinh tế quốc dân sẽ tiếp tục có những bước tiến vượt bậc, phấn đấu trở thành một trong 5 đại học hàng đầu VN và vào nhóm 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.