Đại học Kinh tế TP.HCM liên kết đào tạo tiến sĩ với Đại học Huddersfield của Anh

Theo Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục sau đại học của UEH, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức hàn lâm và bằng cấp danh giá cho cộng đồng nghiên cứu sinh tại Việt Nam. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao đổi học thuật mà còn hướng đến đồng kiến tạo một hệ sinh thái nghiên cứu bền vững, nơi tri thức địa phương được chuẩn hóa theo các thước đo toàn cầu.

Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao hai đơn vị. Về phía UEH, có sự tham dự của TS Đinh Công Khải - Phó giám đốc UEH; PGS-TS Nguyễn Phong Nguyên - Hiệu trưởng Trường Kinh doanh UEH (COB); PGS-TS Trần Hà Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB; GS-TS Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh doanh (IBR)...

GS Võ Xuân Vinh, TS Đinh Công Khải, GS Monty Adkins, GS Abhijit Sharma (thứ 3 tính từ trái sang) và các đại biểu UEH và Đại học Huddersfield chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ giới thiệu chương trình tiến sĩ liên kết ẢNH: UEH

Đại học Huddersfield có sự tham dự của GS Monty Adkins - Phó giám đốc phụ trách nghiên cứu, đổi mới và trao đổi tri thức kiêm Trưởng ban sau đại học và GS Abhijit Sharma - Giám đốc Chương trình Đào tạo sau đại học.

Phát biểu khai mạc, TS Đinh Công Khải nhấn mạnh: "Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa UEH và Đại học Huddersfield là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của UEH trong việc triển khai chiến lược quốc tế hóa, phát triển đại học đa ngành, hướng đến chuẩn mực bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây là cột mốc quan trọng góp phần củng cố vị thế học thuật của UEH trong mạng lưới giáo dục toàn cầu, đồng thời mang đến cơ hội tiếp cận nền giáo dục tinh hoa của Anh quốc ngay tại Việt Nam".

GS Monty Adkins cũng bày tỏ sự tin tưởng vào nền tảng hợp tác lâu dài giữa hai trường và thông tin thêm: Từ năm 2017 đến nay, UEH và Huddersfield đã duy trì các hoạt động trao đổi học thuật và nghiên cứu qua các buổi thảo luận, các chuyến viếng thăm, làm việc và hy vọng sự gắn kết tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Chính sự hợp tác này sẽ mở ra những cơ hội mới trong đổi mới học thuật và tăng cường năng lực nghiên cứu giữa hai trường đại học lớn; tạo nền tảng để cùng thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, lan tỏa tri thức và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nền giáo dục đại học toàn cầu.

Trong quá trình hợp tác, GS-TS Võ Xuân Vinh - người đã có nhiều tâm huyết tổ chức kết nối và hợp tác giữa hai trường cho biết: "Thông qua hợp tác với Đại học Huddersfield, chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức một chương trình đào tạo tiến sĩ có chất lượng cao, bằng cấp của một trường đại học hàng đầu thế giới; đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên hai trường đồng hướng dẫn và hợp tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng công bố quốc tế”.

Để tìm hiểu chi tiết về điều kiện tuyển sinh, lộ trình học tập và học bổng của chương trình liên kết tiến sĩ UEH - Huddersfield, có thể liên hệ Viện Nghiên cứu kinh doanh (IBR) - Đại học Kinh tế TP.HCM tại Website: ibr.ueh.edu.vn, email: vnckd@ueh.edu.vn.

Đại học Huddersfield đạt chứng nhận TEF Gold (Teaching Excellence Framework 2023) - tiêu chuẩn vàng về chất lượng giảng dạy tại Anh; được tổ chức QS (Quacquarelli Symonds) đánh giá 5 sao về chất lượng giáo dục toàn diện. Huddersfield Business School đã xuất sắc đạt danh hiệu "Business School of the Year 2023" (Trường Kinh doanh của năm) do Times Higher Education trao tặng. Bên cạnh đó, trường vinh dự nằm trong nhóm các trường kinh doanh hàng đầu thế giới nhận kiểm định AACSB danh giá.



