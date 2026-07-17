Đại học Kinh tế TP.HCM ra mắt Tạp chí Công nghệ và Thiết kế

Trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang tái định hình mạnh mẽ các lĩnh vực công nghệ, thiết kế và hệ thống thông minh, nhu cầu về một diễn đàn học thuật có khả năng kết nối nghiên cứu liên ngành với thực tiễn ứng dụng ngày càng trở nên cấp thiết. Tạp chí Công nghệ và Thiết kế (Journal of Technology and Design – JTD https://jtd.ueh.edu.vn/ ) được thành lập theo Giấy phép hoạt động báo chí số 193/GP-BVHTTDL ngày 30.12.2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tạp chí công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ, thiết kế và hệ thống thông minh theo định hướng đa ngành và liên ngành. Đây là tạp chí khoa học thứ hai do UEH xuất bản, tiếp nối thành công của Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies - JABES) - tạp chí quốc tế uy tín đạt xếp hạng Q1 Scopus trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, quản lý, góp phần mở rộng hệ sinh thái lan tỏa tri thức khoa học của UEH sang các lĩnh vực công nghệ, thiết kế và đổi mới sáng tạo.

Sự kiện công bố Tạp chí Công nghệ và Thiết kế (JTD) sáng ngày 15.7.2026 tại UEH

Định hướng phát triển, tầm nhìn và sứ mệnh

JTD được định hướng trở thành tạp chí học thuật - ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực giao thoa giữa công nghệ, thiết kế và đổi mới sáng tạo; từng bước xây dựng uy tín quốc tế và tạo ảnh hưởng thực tiễn đối với giáo dục, công nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp và xã hội.

PGS-TS Bùi Quang Hùng - Giám đốc UEH cho biết: "Thông qua việc xây dựng một nền tảng học thuật mở, JTD tạo điều kiện để giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, chuyên gia sáng tạo và cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng chia sẻ tri thức, trao đổi học thuật và phát triển các giải pháp mới cho những vấn đề thực tiễn".

Hoạt động của JTD được xây dựng trên năm giá trị cốt lõi: Liên ngành: Thúc đẩy sự giao thoa giữa công nghệ, thiết kế, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực có liên quan; Đổi mới sáng tạo: Khuyến khích những cách tiếp cận, phương pháp và giải pháp mới; Học thuật gắn với thực tiễn: Kết nối nghiên cứu hàn lâm với nhu cầu của doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội; Nhân văn và bền vững: Đề cao thiết kế lấy con người làm trung tâm và công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững; Chuẩn mực quốc tế: Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, phản biện và xuất bản khoa học được quốc tế công nhận".

70% thành viên Hội đồng biên tập là các nhà khoa học và chuyên gia nước ngoài

JTD xây dựng Hội đồng biên tập theo định hướng quốc tế hóa, với khoảng 70% thành viên là các nhà khoa học và chuyên gia nước ngoài. Thành phần Hội đồng biên tập đa dạng về chuyên môn, quốc gia và nền tảng học thuật, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác, nâng cao chất lượng phản biện và tăng cường khả năng hội nhập của tạp chí.

PGS-TS Trịnh Thùy Anh – Tổng biên tập Tạp chí JTD giới thiệu thông tin về tạp chí

GS-TS Nguyễn Trường Thịnh – Phó tổng biên tập Tạp chí JTD trình bày về mục đích và định hướng ra đời của tạp chí

JTD được xuất bản định kỳ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh nhằm phục vụ cộng đồng học thuật trong nước, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận đối với các nhà nghiên cứu quốc tế. Tần suất xuất bản dự kiến gồm: 1 số tiếng Việt mỗi tháng; 1 số tiếng Anh mỗi quý.

Các bài viết đăng tải trên JTD tập trung vào ba nhóm lĩnh vực trọng tâm: Công nghệ số và hệ thống thông minh; Thiết kế lấy con người làm trung tâm và trải nghiệm tương tác; Hệ thống thiết kế tích hợp và ứng dụng.

Bên cạnh các công trình nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, JTD tiếp nhận các nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu tình huống, mô hình thử nghiệm, dự án sáng tạo và các công trình có tính đa ngành, liên ngành hoặc chuyên ngành, đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và thiết kế trong bối cảnh toàn cầu.

Đối tượng độc giả của tạp chí gồm giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên; các nhà thiết kế, nghệ sĩ, chuyên gia sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ; nhà hoạch định chính sách và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa - sáng tạo.

Điểm khác biệt của tạp chí là sự giao thoa giữa Công nghệ - Thiết kế - Đổi mới sáng tạo

Điểm khác biệt nổi bật của JTD nằm ở định vị: tạp chí chuyên sâu về sự giao thoa giữa Công nghệ - Thiết kế - Đổi mới sáng tạo, một hướng tiếp cận còn tương đối mới tại Việt Nam. JTD góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và nhu cầu của giáo dục, doanh nghiệp, công nghiệp sáng tạo, cơ quan quản lý và cộng đồng.

Thông tin liên hệ: Tạp chí Công nghệ và Thiết kế (Journal of Technology and Design - JTD) Website: https://jtd.ueh.edu.vn Email: jtd@ueh.edu.vn Tổng biên tập: PGS-TS Trịnh Thùy Anh

Phó tổng biên tập: GS-TS Nguyễn Trường Thịnh

Hình thức xuất bản: Giấy và điện tử;

Tác giả quan tâm vui lòng gửi bài trực tuyến tại đường link: https://submit-jtd.ueh.edu.vn/



