Đại học Mỹ tổn thất ra sao vì khi ông Trump 'siết' dòng tuyển sinh quốc tế?

Đại học DePaul ở Chicago bang Illinois (Mỹ) đang thực hiện những khoản cắt giảm ngân sách lớn, và đây không phải là trường duy nhất thực hiện điều này.

Một loạt trường đại học lớn ở Mỹ đã phải cắt giảm chi tiêu để ứng phó sau khi các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump gây đảo lộn nền giáo dục đại học.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh các vấn đề về thị thực và cắt giảm nghiên cứu đang ngăn cản sinh viên nước ngoài.

Hôm 30.9, Đại học DePaul cho biết sẽ cắt giảm chi tiêu sau khi lượng tuyển sinh quốc tế giảm 30% trong mùa thu này, và có thể sẽ áp dụng lệnh đóng băng tuyển dụng, cắt giảm lương của ban điều hành và giới hạn chi tiêu.

Trường cho biết lượng tuyển sinh quốc tế đã giảm 755 sinh viên so với năm ngoái, và số lượng sinh viên quốc tế năm nhất sau đại học giảm với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn - gần 62%.

Sinh viên trong khuôn viên Đại học DePaul ở Chicago, bang Illinois (Mỹ), ngày 2.10.2025 ẢNH: REUTERS

Hiệu trưởng trường cho rằng sự sụt giảm này là do sinh viên gặp khó khăn trong việc xin thị thực và mất hứng thú học tập tại Mỹ, sau những thay đổi trong chính sách liên bang.

Khi được yêu cầu bình luận, Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa đã gửi các tuyên bố bảo vệ quyền của chính phủ trong việc giám sát hành vi của sinh viên du học.

Ngoài DePaul, ít nhất 35 trường khác đã công bố cắt giảm ngân sách để ứng phó với các chính sách của chính quyền ông Trump.

Đại học Johns Hopkins đã cắt giảm hơn 2.000 việc làm vào tháng 3 sau khi chính quyền cắt giảm 800 triệu USD tiền tài trợ cho các chương trình nghiên cứu của trường. Đại học Northwestern đã cắt giảm 425 vị trí, và Đại học Nam California đã sa thải hơn 630 người.

Mỗi trường đều viện dẫn việc cắt giảm ngân sách liên bang, dự kiến số lượng sinh viên quốc tế đăng ký sẽ giảm và các áp lực tài chính khác.

Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế phi lợi nhuận vào tháng 7 dự đoán sự sụt giảm số lượng sinh viên quốc tế trong năm nay có thể khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại gần 7 tỉ USD.

Hôm 1.10, chính quyền ông Trump đã gửi một bản ghi nhớ tới một số trường, yêu cầu họ ký một thỏa thuận giới hạn tuyển sinh đại học quốc tế ở mức 15%.

Trong bản ghi nhớ, chính quyền cho biết: “Các trường đại học phụ thuộc vào sinh viên nước ngoài để tài trợ cho cơ sở của mình có nguy cơ, cùng với những rủi ro khác, có khả năng làm giảm số suất dành cho sinh viên Mỹ xứng đáng”.