Đại học Nha Trang - Bước chuyển mình hướng tới đại học vùng

Từ đại học chuyên ngành biển đến trung tâm đổi mới sáng tạo

Những ngày đầu thu, khuôn viên Đại học Nha Trang rộn ràng không khí của năm học mới. Ở đó, dễ thấy tinh thần đổi mới lan tỏa từ những buổi họp chiến lược đến từng giảng đường, phòng thí nghiệm. "Chúng tôi muốn Trường đại học Nha Trang không chỉ là nơi đào tạo, mà là nơi khơi nguồn tri thức phục vụ cộng đồng và phát triển vùng duyên hải Nam Trung bộ", TS Quách Hoài Nam chia sẻ.

Tiến sĩ Quách Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường đại học Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Tầm nhìn ấy không chỉ nằm trên giấy. Ban giám hiệu với tân Hiệu trưởng Quách Hoài Nam đang rà soát toàn bộ chương trình đào tạo, xác định lại năm trụ cột chiến lược: đào tạo gắn nhu cầu xã hội; nghiên cứu ứng dụng; đổi mới sáng tạo; hợp tác quốc tế và phát triển bền vững. Mục tiêu lớn nhất, theo thầy Nam là xây dựng NTU thành đại học đa lĩnh vực định hướng vùng, nơi hội tụ và lan tỏa tri thức phục vụ biển, rừng, đồng bằng và đô thị của miền Trung.

Tiền thân của Trường đại học Nha Trang là Khoa Thủy sản, được thành lập từ năm 1959 thuộc Học viện Nông Lâm (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), NTU từng là cái nôi của hàng chục ngàn kỹ sư và nhà khoa học ngành thủy sản Việt Nam. Hơn 65 năm sau, trong bối cảnh kinh tế biển và công nghệ số đang trở thành động lực tăng trưởng mới, NTU đang chuyển mình mạnh mẽ.

"Truyền thống là nền tảng, nhưng không thể là giới hạn. Chúng tôi giữ vững thế mạnh về khoa học, công nghệ biển, thủy sản, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như logistics, công nghệ số, du lịch, khoa học sức khỏe và năng lượng tái tạo", thầy Nam cho hay.

Không dừng lại ở đào tạo, NTU đang đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Chỉ tính riêng năm 2025, trường đã ký hơn 40 biên bản hợp tác nghiên cứu với doanh nghiệp trong và ngoài nước; nhiều đề tài được thương mại hóa, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến thủy sản, nuôi trồng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học biển.

Khát vọng vươn ra biển lớn

Từ nhiều năm nay, NTU được biết đến là "đại học của doanh nghiệp". Hơn 70% sinh viên được thực tập thông qua liên kết với doanh nghiệp ngay từ năm ba. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt trung bình 85%. Để tăng chiều sâu hợp tác, Nhà trường đã mời đại diện các doanh nghiệp tham gia Hội đồng trường, Hội đồng khoa học - đào tạo của các khoa, viện đồng hành cùng NTU, với sự tham gia của các tập đoàn du lịch, thủy sản, logistics… trong khu vực.

NTU được biết đến là “đại học của doanh nghiệp” với hơn 70% sinh viên được thực tập thông qua liên kết với doanh nghiệp ngay từ năm ba

"Một đại học mạnh phải là đại học của cộng đồng. Mỗi chương trình học, mỗi đề tài nghiên cứu đều phải trả lời câu hỏi: Xã hội cần gì? Doanh nghiệp cần gì?", Hiệu trưởng Quách Hoài Nam nhấn mạnh. Cũng từ triết lý ấy, các khoa của NTU đang tái thiết kế chương trình học theo hướng "học đi đôi với hành", lồng ghép, tăng cường kỹ năng số, kỹ năng khởi nghiệp và chuyển đổi xanh vào giảng dạy.

Hiện NTU hợp tác với gần 100 trường đại học, viện nghiên cứu trên toàn thế giới, trong đó có nhiều trường, viện có thế mạnh về thủy sản. Trong thời gian tới, trường dự kiến mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu biển sâu, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn - những ngành mũi nhọn mà khu vực Nam Trung bộ đang ưu tiên phát triển.

Năm 2025, NTU đã ký hơn 40 biên bản hợp tác nghiên cứu với doanh nghiệp trong và ngoài nước; đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến thủy sản, nuôi trồng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học biển

Theo thầy Quách Hoài Nam, để trở thành đại học vùng, NTU phải đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới giáo dục, khoa học và đổi mới của khu vực. Trường đại học Nha Trang sẽ là nơi tập hợp trí tuệ, kết nối các tỉnh thành duyên hải Nam Trung bộ, góp phần đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học phục vụ chiến lược phát triển vùng mà Chính phủ đã phê duyệt.

Khẳng định tầm nhìn, lan tỏa niềm tin

Cùng với chiến lược học thuật, NTU đang đổi mới mạnh mẽ trong quản trị đại học. Cơ chế tự chủ được triển khai đồng bộ, hướng đến minh bạch, tinh gọn và hiệu quả. Ban giám hiệu xác định "tự chủ không chỉ là tài chính, học thuật, mà là tự chủ tư duy, sáng tạo và trách nhiệm".

Một trong những dự án trọng điểm của NTU là nâng cấp, mở rộng sân bóng đá và khu ký túc xá hiện đại phục vụ hơn 2.000 sinh viên, cùng kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm trong lĩnh vực khoa học công nghệ biển, thủy sản và STEM. Dự án này không chỉ nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, mà còn định hình diện mạo mới, một trường đại học năng động, hiện đại bên bờ biển Nha Trang.

Sinh viên thực tập mô hình NTU Bank

Trong ánh nhìn của thầy Quách Hoài Nam, tương lai của Trường đại học Nha Trang không chỉ là những tòa nhà mới hay chương trình hiện đại, mà là niềm tin được gieo từ mỗi giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp và cộng đồng. "Chúng tôi không chỉ hướng ra biển lớn, mà còn hướng vào con người, nơi mỗi sinh viên đều được truyền cảm hứng để sống tử tế, học hết mình và dám mơ ước", thầy Nam nói.

Trường đại học Nha Trang nhìn từ trên cao

Với tầm nhìn rõ ràng cùng đội ngũ tâm huyết, Trường đại học Nha Trang đang viết tiếp hành trình mới - hành trình đưa một ngôi trường bên bờ biển Nha Trang xinh đẹp trở thành đại học vùng của tri thức, sáng tạo và phụng sự.