Đại học Otago trao học bổng gần 1 tỉ đồng cho sinh viên Việt Nam

Đại học Otago cam kết tạo điều kiện tối đa cho sinh viên Việt Nam

Tại Lễ trao học bổng Chính phủ New Zealand 2026 vừa qua, câu chuyện của hai nam sinh Nguyễn Minh Khôi (Trường Quốc tế Việt Úc - VAS, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Lâm (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Chia sẻ về những yếu tố giúp hai ứng viên thuyết phục hoàn toàn Hội đồng xét duyệt học bổng, đại diện Đại học Otago nhấn mạnh nhà trường luôn tìm kiếm những sinh viên có nền tảng học thuật vững chắc kết hợp với năng lực tự chủ. Bên cạnh thành tích học tập vượt trội, cả hai đều gây ấn tượng nhờ hồ sơ thể hiện động lực học tập rõ ràng, sự chủ động trong quá trình ứng tuyển, sự tìm hiểu kỹ lưỡng về trường và tiềm năng đóng góp cho cộng đồng trong tương lai.

Hai nam sinh Minh Khôi và Hoàng Lâm gây chú ý khi đồng thời nhận học bổng du học lên đến 1 tỉ đồng ẢNH: ENZ

Thành công của hai nam sinh cũng đến từ việc chủ động nắm bắt các chính sách hỗ trợ tài chính của nhà trường. Đại học Otago hiện cho phép cộng dồn các chương trình học bổng ở bậc cử nhân, giúp sinh viên quốc tế có nguồn hỗ trợ tài chính tối ưu. Đầu tiên là học bổng Otago Global Scholarships - Vietnam trị giá 15.000 NZD dành cho học sinh Việt Nam đủ điều kiện đầu vào, với số lượng không giới hạn và thời gian ứng tuyển linh hoạt. Sau khi được xét duyệt, ứng viên sẽ được mời ứng tuyển học bổng Otago International Academic Excellence Scholarship, có giá trị khoảng 35.000 NZD (bao gồm chi phí ăn ở cho năm đầu tiên và hỗ trợ một phần học phí trong hai năm tiếp theo). Khi kết hợp hai học bổng này, tổng giá trị sinh viên nhận được từ Đại học Otago đạt khoảng 50.000 NZD, tương đương khoảng 780 triệu đồng.

Ngoài ra, học sinh có thể ứng tuyển học bổng NZUA. Đây là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện "cú hat-trick" gần 1 tỉ đồng (khoảng 65.000 NZD) của cả hai bạn.

Đại học Otago sở hữu nguồn học bổng dồi dào với cơ chế cởi mở cho sinh viên quốc tế ẢNH: ĐẠI HỌC OTAGO

Cô Victoria McEniery, đại diện Đại học Otago chia sẻ: "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng học bổng được trao cho những sinh viên thực sự có năng lực học thuật nổi bật, bất kể các em đến từ hệ thống giáo dục nào". Để chinh phục thành công cả ba suất học bổng cùng lúc, cô Victoria lưu ý các ứng viên cần chủ động nghiên cứu kỹ điều kiện xét tuyển của từng chương trình và chuẩn bị một bộ hồ sơ chỉn chu từ sớm.

Những ưu điểm khiến Otago là đại học lý tưởng cho sinh viên quốc tế

Không chỉ hấp dẫn bởi chính sách hỗ trợ tài chính, Đại học Otago còn khẳng định vị thế hàng đầu trên bản đồ giáo dục toàn cầu. Là trường đại học lâu đời nhất New Zealand, Đại học Otago nằm trong nhóm 1% các trường đại học hàng đầu thế giới theo QS World University Rankings 2027. Uy tín học thuật, thế mạnh đào tạo cùng những cơ hội phát triển trong môi trường quốc tế là những yếu tố góp phần đưa Đại học Otago trở thành lựa chọn của hai nam sinh Việt Nam cho hành trình học tập và định hướng tương lai.

Đại học Otago nhiều năm liền được vinh danh với Giải thưởng Xuất sắc trong giáo dục của Thủ tướng New Zealand ẢNH: ĐẠI HỌC OTAGO

Với Nguyễn Minh Khôi, việc chọn theo đuổi ngành Công nghệ Sinh học xuất phát từ mong muốn nghiên cứu các giống cây trồng mới chống chịu hạn mặn nhằm hỗ trợ nông dân Việt Nam ứng phó với thách thức biến đổi khí hậu. Khôi chia sẻ Đại học Otago chính là điểm đến lý tưởng khi vừa sở hữu bề dày lịch sử, vừa đứng đầu New Zealand về đào tạo ngành Công nghệ Sinh học (Biotechnology). Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Lâm quyết định lựa chọn ngành Tài chính và Phân tích kinh doanh với mục tiêu xây dựng các mô hình tài chính bền vững cho cộng đồng. Điều thuyết phục Lâm chọn Đại học Otago làm bệ phóng tương lai là việc Trường Kinh doanh Otago (Otago Business School) đạt chứng nhận "Triple Crown" từ ba tổ chức kiểm định quốc tế hàng đầu (AACSB, EQUIS, AMBA) và thuộc nhóm trường kinh doanh xuất sắc bậc nhất thế giới.

Bên cạnh uy tín học thuật, Đại học Otago còn tạo cơ hội phát triển sự nghiệp khi có đến 96% sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc tiếp tục học lên các bậc học cao hơn. Thành công này phần lớn nhờ vào môi trường sống và học tập lý tưởng tại Dunedin - "thành phố đại học" của New Zealand với 1/5 cư dân là sinh viên.

Đại học Otago nhận được mức độ hài lòng lên tới 98% từ sinh viên quốc tế nhờ chất lượng dịch vụ hỗ trợ chu đáo và môi trường phát triển toàn diện ẢNH: ĐẠI HỌC OTAGO

Đại diện nhà trường cho biết sinh viên quốc tế luôn nhận được sự hỗ trợ sát sao từ bộ phận Student Learning Development nhằm nâng cao kỹ năng học thuật, kết hợp cùng các buổi tư vấn 1:1 trực tiếp với giảng viên và cố vấn trường. Bên cạnh đó, nhà trường tích cực kết nối các chương trình thực tập thực tế như Dunedin Business Internship Programme, các sân chơi khởi nghiệp Startup Dunedin hay các chương trình tình nguyện nâng cao năng lực lãnh đạo (Emerging Leaders Programme).

Hiện tại, Đại học Otago đang tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh cho kỳ nhập học tháng 2 và tháng 7.2027. Học sinh dự định du học năm 2028 có thể chủ động tìm hiểu điều kiện tuyển sinh và các cơ hội học bổng để chuẩn bị hồ sơ từ sớm. Phụ huynh và học sinh có thể xem thông tin chi tiết tại website chính thức: www.otago.ac.nz/international.