Đại học Oxford công bố Quỹ Học bổng Tiên phong

Tổng Bí thư Tô Lâm và giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford chứng kiến tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo (bìa trái) cùng tiến sĩ Nick Leimu-Brown, Hiệu trưởng Đại học Linacre, Oxford (bìa phải) trao thỏa thuận Chương trình Học bổng Tiên phong Oxford ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Sự kiện có sự hiện diện của giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford, tiến sĩ Nick Leimu-Brown, Hiệu trưởng Trường Linacre và tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, người đồng sáng lập Quỹ Học bổng Tiên phong cùng Đại học Oxford.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh các hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam với Đại học Oxford và chúc mừng Chương trình Học bổng Tiên phong Oxford

Với tổng giá trị tài trợ ban đầu 17,83 triệu bảng Anh, trong đó 13,7 triệu bảng Anh do tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp và 4,13 triệu bảng Anh do Đại học Oxford đồng tài trợ, Quỹ Học bổng Tiên phong sẽ trao cơ hội học tập và nghiên cứu lâu dài cho các học viên sau đại học xuất sắc, đặc biệt là từ Việt Nam.

Đến nay, 700.000 bảng Anh đã được giải ngân, tài trợ học bổng cho 11 học viên ưu tú đang theo học tại Oxford ở các lĩnh vực Giáo dục, Hóa học, Y học lâm sàng, Y học hệ gen và Quản trị kinh doanh (MBA).

Phát biểu trong buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh các hợp tác giữa Đại học Oxford với các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu Việt Nam, hoan nghênh hợp tác giữa Tập đoàn Sovico, Vietjet và Đại học Oxford. Ông mong muốn các hợp tác sẽ tiếp tục phát triển để biến tri thức, khoa học công nghệ trở thành các chương trình, dự án phát triển phục vụ cho người dân, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Hợp tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học là những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Tổng Bí thư tin tưởng các trụ cột này sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới trên cơ sở nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.

Giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford, chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng trân trọng sự đồng hành của Dr Nguyễn Thị Phương Thảo và doanh nghiệp Việt Nam với Quỹ Học bổng Tiên phong. Chúng tôi tự hào cùng nhau triển khai những sáng kiến mang tính thời đại, trân trọng những thành tựu đã đạt được và mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tạo nên tác động tích cực cho toàn cầu".

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu ngắn gọn và xúc động: "Tri thức là hạt giống của hòa bình và phát triển thịnh vượng. Tôi hy vọng học bổng này sẽ giúp các bạn trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới, mang tri thức và lòng nhân ái phụng sự quê hương và cộng đồng".

Một trong các nghiên cứu sinh nhận học bổng, Phạm Minh Phương, chia sẻ: "Học bổng Tiên phong Oxford giúp tôi có cơ hội được học tập và phát triển trong một môi trường nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới, năng động và đầy sáng tạo. Được hỗ trợ hàng tỉ đồng cho mỗi năm học, học viên Việt Nam tự tin và có động lực vươn lên, phát triển để đóng góp những nghiên cứu ý nghĩa cho nhân loại".

Thạc sĩ Phạm Minh Phương đã hoàn thành chương trình thạc sĩ về Hóa sinh Phân tử và Tế bào của Đại học Oxford, và hiện đang là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ năm thứ tư của Đại học Oxford.

Quỹ Học bổng Tiên phong mở ra hành trình kết nối những ước mơ Việt Nam với tri thức toàn cầu – nơi lòng nhân ái, khoa học và giáo dục gặp nhau để cùng viết tiếp câu chuyện tốt đẹp của nhân loại.