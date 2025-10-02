Đại học Phan Châu Trinh mở ngành mới: Tâm lý học

Trước nhu cầu ngày càng lớn về chăm sóc sức khỏe tinh thần, Trường đại học Phan Châu Trinh chính thức công bố tuyển sinh ngành Tâm lý học từ tháng 10.2025 với 50 chỉ tiêu cho khóa đầu tiên. Ngành học được định hướng chuyên sâu về Tâm lý học lâm sàng và Tham vấn tâm lý. Mục tiêu cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh Việt Nam được đánh giá là thiếu hụt trầm trọng chuyên gia trong lĩnh vực này.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến năm 2030, các rối loạn tâm thần và vấn đề sức khỏe tinh thần sẽ trở thành một trong những gánh nặng y tế hàng đầu toàn cầu. Tại Việt Nam, thống kê của Bộ Y tế cho thấy gần 15 triệu người đang phải đối mặt với các rối loạn tâm thần phổ biến. Các vấn đề như trầm cảm, lo âu, rối loạn stress ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, ảnh hưởng rõ rệt đến học sinh, sinh viên và người lao động.

Trong bối cảnh đó, nhân lực được đào tạo bài bản về Tâm lý học lâm sàng sẽ đóng vai trò quan trọng trong đánh giá, chẩn đoán, trị liệu và hỗ trợ người bệnh phục hồi chức năng xã hội, nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, số lượng chuyên gia hiện có vẫn chưa đủ để đáp ứng thực tế. Việc Đại học Phan Châu Trinh - một trường đại học y khoa - đào tạo ngành Tâm lý học với định hướng lâm sàng được kỳ vọng sẽ bổ sung lực lượng chuyên môn cần thiết cho xã hội.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn tâm lý hành vi xã hội thì, nhu cầu tham vấn tâm lý trong trường học, doanh nghiệp và cộng đồng đang gia tăng rõ rệt. Nhân lực tốt nghiệp chuyên ngành Tham vấn tâm lý sẽ là người đồng hành cùng học sinh, giáo viên trong các cấp học để giải quyết khó khăn tâm lý, góp phần xây dựng môi trường học đường hạnh phúc. Đồng thời, họ cũng có thể làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp với vai trò kết nối nội bộ, thúc đẩy giá trị well-being nhằm hướng đến cuộc sống cân bằng, chất lượng hơn cho cộng đồng.

Trong bối cảnh các vấn đề sức khỏe tinh thần ngày càng gia tăng, nhu cầu nhân lực tâm lý học lâm sàng và tham vấn tâm lý trở nên cấp thiết Ảnh: freepik.com

Lợi thế từ hệ sinh thái Viện - Trường

Được biết đến là một trường đại học y khoa đào tạo khối ngành sức khỏe, Đại học Phan Châu Trinh sở hữu hệ sinh thái Viện - Trường với 9 bệnh viện thực hành và một bệnh viện mô phỏng kỹ năng tiền lâm sàng hiện đại. Đây là nền tảng vững chắc để triển khai hiệu quả chương trình đào tạo cử nhân Tâm lý học, định hướng lâm sàng và tham vấn.

Theo đó, chương trình cử nhân Tâm lý học có thời gian đào tạo 3,5 - 4 năm, học phí 25 triệu đồng/năm. Nội dung đào tạo cân bằng giữa kiến thức lý thuyết, kỹ năng nghề nghiệp và thực hành lâm sàng. Sinh viên sẽ được thực hành tại các bệnh viện trong hệ thống từ sớm, giúp củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng nghề nghiệp ngay trong quá trình học.

Chương trình còn trang bị cho sinh viên 5 nhóm năng lực cốt lõi gồm: kỹ năng đánh giá lâm sàng, năng lực tham vấn và trị liệu, khả năng nghiên cứu - phân tích dữ liệu, kỹ năng giao tiếp và đồng cảm, cũng như đạo đức nghề nghiệp gắn liền với yếu tố nhân văn. Đây là những nền tảng quan trọng để người học trở thành chuyên gia có chuyên môn vững và phẩm chất phù hợp với lĩnh vực chăm sóc tinh thần.

Bệnh viện mô phỏng hiện đại giúp sinh viên tiếp cận tình huống lâm sàng ngay từ sớm, rèn luyện kỹ năng đánh giá, tham vấn và trị liệu trong không gian an toàn trước khi tiếp xúc thực tế với bệnh nhân

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Tâm lý học (định hướng Tâm lý học lâm sàng và Tham vấn tâm lý) có thể làm việc tại bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám với vai trò chuyên viên tâm lý; tham gia công tác tư vấn học đường tại các trường học, trung tâm giáo dục; trở thành chuyên gia tâm lý trong doanh nghiệp, tập đoàn; hoặc làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, dự án cộng đồng về sức khỏe tâm thần.

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội học tiếp các chương trình cao học trong và ngoài nước để theo đuổi hướng nghiên cứu và giảng dạy chuyên sâu trong lĩnh vực tâm lý học.