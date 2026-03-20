Đại học RMIT đầu tư mạnh vào nghiên cứu với 65 học bổng tiến sĩ

Đây là khoản đầu tư cho đào tạo tiến sĩ lớn nhất từ trước đến nay của trường và là năm đầu tiên toàn bộ các suất học bổng đều tìm được ứng viên thích hợp.

Nhóm nghiên cứu sinh mới sẽ thực hiện nghiên cứu trong 18 chương trình thuộc ba khoa, trong đó 29 nghiên cứu sinh về khoa Kinh doanh, 28 ở khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ và 8 người ở khoa Truyền thông và Thiết kế. Các chủ đề nghiên cứu của họ trải rộng từ kinh doanh, công nghệ, phát triển bền vững, đổi mới xã hội đến các ngành công nghiệp sáng tạo.

Nghiên cứu sinh nhận học bổng tiến sĩ cùng lãnh đạo khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam ẢNH: RMIT

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, giáo sư Scott Thompson-Whiteside, cho biết đây là cột mốc quan trọng của nhà trường.

"Năm nay là năm chúng tôi đầu tư mạnh nhất từ trước đến nay, không chỉ cho tương lai của các nghiên cứu sinh trong vai trò là nghiên cứu viên, những nhà đổi mới sáng tạo và những người tiên phong về tư duy, mà còn góp phần cho tương lai của Việt Nam", ông chia sẻ.

"Thông qua việc đầu tư vào học bổng tại Việt Nam, chúng tôi đang xây dựng các nghiên cứu và đổi mới sáng tạo mang lại tác động lớn, những giải pháp nội sinh cũng như đội ngũ lãnh đạo cho doanh nghiệp, chính phủ, giới học thuật và xã hội, những người thấu hiểu Việt Nam và kết nối Việt Nam với thế giới".

Các suất học bổng không chỉ đơn thuần hỗ trợ tài chính mà còn là khoản đầu tư chiến lược gắn liền với các mục tiêu phát triển quốc gia của Việt Nam. Đồng hành cùng Việt Nam trong hơn 25 năm qua, RMIT đã chứng kiến những bước tăng trưởng kinh tế ấn tượng của đất nước. Giai đoạn phát triển tiếp theo cần những chính sách dựa trên nghiên cứu, mô hình kinh doanh dựa trên bằng chứng thực tiễn, những đột phá công nghệ và các giải pháp phát triển bền vững mang tính sáng tạo.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam phát biểu tại lễ trao học bổng ẢNH: RMIT

Giáo sư Thompson-Whiteside nhấn mạnh yêu cầu này trong bài phát biểu gửi tới các nghiên cứu sinh khóa mới.

"Chương trình nghị sự đầy tham vọng của Việt Nam về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần những ý tưởng, bằng chứng và đội ngũ chuyên gia đủ năng lực biến thách thức thành cơ hội. Và tác nhân có thể góp phần giúp hiện thực hóa điều này chính là các bạn", ông nói.

"Các suất học bổng của chúng tôi tạo điều kiện để những nghiên cứu viên tài năng theo đuổi những nghiên cứu chuyên sâu, hợp tác với đội ngũ hướng dẫn đẳng cấp quốc tế, cũng như thiết lập mạng lưới chuyên môn bền vững".

Chương trình Học bổng tiến sĩ của Đại học RMIT Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể, từ 41 suất năm 2024 lên 65 trong năm 2025. Việc lần đầu tiên phân bổ hết toàn bộ chỉ tiêu học bổng phản ánh uy tín ngày càng cao của chương trình, cũng như nhu cầu lớn hơn từ các ứng viên tiềm năng trên cả nước.

Trường còn mở rộng cơ hội để nghiên cứu sinh kết nối với doanh nghiệp thông qua mô hình tiến sĩ hợp tác sâu với doanh nghiệp, nơi nghiên cứu sinh sẽ đồng phát triển dự án nghiên cứu cùng đối tác trong ngành, cũng như chương trình thực tập sinh tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh làm việc tại các tổ chức hàng đầu từ ba đến sáu tháng.

Các nghiên cứu sinh nhận học bổng tiến sĩ tại khoa Kinh doanh, RMIT Việt Nam ẢNH: RMIT

Chất lượng đội ngũ nghiên cứu sinh được đào tạo tại RMIT Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm ở tầm quốc tế. Trường ghi nhận những nghiên cứu sinh được tuyển chọn vào chương trình học giả Fulbright để tiếp tục nghiên cứu tại Hoa Kỳ, tham gia các phiên thảo luận chuyên đề cùng các đối tác cấp cao trong các ngành nghề và chính phủ, cũng như có cơ hội trao đổi về nghiên cứu của mình với các vị lãnh đạo cấp cao thế giới như Toàn quyền Australia và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Australia.

Nhân dịp này, RMIT Việt Nam xác nhận sẽ tiếp tục trao 65 học bổng tiến sĩ trong năm 2026, trong đó có sáu suất đã chọn được ứng viên thích hợp. Trường sẽ tiếp tục ưu tiên các lĩnh vực nghiên cứu có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp, chính phủ và người dân nhằm đảm bảo các nghiên cứu tiến sĩ mang lại tác động cụ thể trong thực tiễn.

Một chương trình đào tạo tiến sĩ mạnh là minh chứng cho cam kết của RMIT nhằm đóng góp cho tương lai của quốc gia. Thông qua khoản đầu tư kỷ lục dành cho đào tạo tiến sĩ, Đại học RMIT Việt Nam đang góp phần củng cố nền tảng trí tuệ mà đất nước cần để vững bước trong những thập kỷ tới - bắt đầu từ từng nhà nghiên cứu, từng khám phá và đóng góp khoa học có giá trị thực tiễn.

