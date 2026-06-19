Đại học Trà Vinh nhận Huân chương lao động hạng nhất

Ngày 19.6, ĐH Trà Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, phát triển (19.6.2006 – 19.6.2026) và 25 năm triển khai mô hình cao đẳng cộng đồng (3.8.2001 - 3.8.2026), đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

ĐH Trà Vinh vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng nhất ẢNH: NAM LONG

Sự kiện là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình hình thành, xây dựng và phát triển của nhà trường; đồng thời là dịp nhìn lại hành trình 25 năm triển khai mô hình cao đẳng cộng đồng - mô hình tiên phong tại Việt Nam, góp phần mở rộng cơ hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, khu vực ĐBSCL và cả nước.

Từ nền tảng đó, ĐH Trà Vinh từng bước khẳng định vị thế của một đại học cộng đồng tiêu biểu, gắn kết hài hòa giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu tại buổi lễ ẢNH: NAM LONG

Theo PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc ĐH Trà Vinh, lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định giá trị lịch sử, tôn vinh thành tựu phát triển; tri ân các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người học, cựu sinh viên, các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước đã đồng hành, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ĐH Trà Vinh.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh "Đại học xanh – vì cộng đồng", nâng cao vị thế, thương hiệu của ĐH Trà Vinh trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc ĐH Trà Vinh (bìa trái), vinh danh những lãnh đạo quản lý có đóng góp tiêu biểu trong quá trình xây dựng trường

ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết và cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên ĐH Trà Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, những thành quả đạt được hôm nay là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên không ngừng của cả một tập thể qua nhiều thế hệ.

Sinh viên ĐH Trà Vinh xếp hình nhân kỷ niệm 25 thành lập trường ẢNH: NAM LONG

"Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng đã được xây dựng vững chắc, cùng khát vọng phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, ĐH Trà Vinh sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức có tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đất nước", Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long bày tỏ.

Tính đến nay, ĐH Trà Vinh có 27 ngành đạt kiểm định chất lượng quốc tế (FIBAA, AUN-QA, ABET). Trường cũng nhiều năm liền nằm trong Top 200 UI GreenMetric Ranking về môi trường giáo dục xanh - bền vững; 7 năm liền trong top 100 trường đổi mới sáng tạo và ảnh hưởng tích cực xã hội - theo WURI Ranking. Đặc biệt, 3 năm liên tiếp (2022-2024) TVU đạt giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc. Năm 2025, TVU tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong chuyển đổi số với giải thưởng "Sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards".



