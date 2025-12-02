Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ V nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Hoàn thành xuất sắc vai trò đại diện, bảo vệ người lao động

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Công đoàn EVNNPT khóa IV, cho biết giai đoạn 2023 - 2025, Công đoàn EVNNPT đã thể hiện vai trò rất rõ nét, hành động trách nhiệm, sáng tạo và quyết liệt.

Công đoàn EVNNPT đã hoàn thành xuất sắc vai trò đại diện, bảo vệ người lao động. Cụ thể, có 100% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ; nhiều nội dung thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động. Đời sống, việc làm, thu nhập được đảm bảo; phúc lợi được cải thiện; điều kiện làm việc được đầu tư mạnh.

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội

Công tác an toàn vệ sinh lao động được thực hiện bài bản; mạng lưới an toàn vệ sinh hoạt động hiệu quả; người lao động được chăm lo sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp đầy đủ.

Công tác chăm lo người lao động có bước phát triển vượt bậc, trong đó hơn 7.300 lượt người lao động có hoàn thành khó khăn được thăm hỏi. EVNNPT chăm lo người lao động tại các công trình trọng điểm với chi phí lên tới hàng chục tỉ đồng, tiêu biểu là dự án đường dây 500 kV mạch 3. Các chương trình an sinh xã hội, "Mái ấm công đoàn", hiến máu nhân đạo, phòng chống thiên tai… được thực hiện thiết thực.

Đặc biệt, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả cao, tiêu biểu là phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động"; phong trào "Chuyển đổi số trong EVNNPT"; thi đua trên các công trình trọng điểm, cấp bách; phong trào sáng kiến với 901 sáng kiến, giải pháp hữu ích được áp dụng; nhiều công trình, sản phẩm mang lại giá trị lớn về kinh tế, nâng cao năng suất và quản lý vận hành.

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cấp 15 bằng Lao động sáng tạo cho cán bộ, đoàn viên EVNNPT, khẳng định hiệu quả phong trào.

Thực hiện chương trình "1 triệu sáng kiến" và chỉ tiêu "709 sáng kiến trong EVNNPT" giai đoạn 2022 - 2023, EVNNPT đã hoàn thành vượt mức với 1.103 sáng kiến, đạt gần 156% kế hoạch, về đích trước 4 tháng, đóng góp quan trọng cho "10.000 sáng kiến trong EVN".

Lãnh đạo EVNNPT bỏ phiếu bầu ban chấp hành và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú biểu dương những nỗ lực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những kết quả rất toàn diện, nổi bật của Công đoàn EVNNPT trong nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ là giai đoạn EVNNPT tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ IV nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 12 nhiệm vụ giải pháp để toàn tổng công ty cùng thực hiện.

Báo cáo chính trị của Công đoàn EVNNPT bám sát nghị quyết của Đảng bộ EVNNPT để đề ra các chỉ tiêu phấn đấu và 3 khâu đột phá nhằm thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Để thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu mà Công đoàn EVNNPT đề ra, ông Phạm Lê Phú đề nghị Công đoàn EVNNPT tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Công đoàn phải thực sự: Sâu cơ sở - sát người lao động; chủ động - kịp thời - thực chất; gắn hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chính trị của tổng công ty. Tổ chức công đoàn phải hướng tới phục vụ đoàn viên, dựa trên số liệu, ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số, tăng tính chuyên nghiệp và hiện đại.

Thứ 2, công đoàn chăm lo thiết thực hơn nữa đời sống người lao động. Chăm lo người lao động phải là trách nhiệm cốt lõi, là điểm tựa tinh thần và là uy tín của tổ chức công đoàn.

Thứ 3, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/EVNNPT. Đặc biệt, phải xây dựng đội ngũ người lao động có tác phong chuyên nghiệp, kỷ cương, văn minh và có khát vọng cống hiến.

Thứ 4, đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua, gắn thi đua với các nhiệm vụ chính trị của EVNNPT. Trong đó, thi đua phải có mục tiêu rõ ràng; gắn với tiến độ công trình; lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Tiếp tục phát triển phong trào "Chuyển đổi số trong EVNNPT", phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, phong trào thi đua tại các dự án, các công trình trọng điểm.

Thứ 5, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh - trí tuệ - trách nhiệm - hiện đại.

Thứ 6, tăng cường công tác phối hợp giữa công đoàn - chuyên môn - Đoàn thanh niên.

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo Đảng ủy EVNNPT tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn EVNNPT khóa V

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn EVNNPT nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 13 thành viên.

Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Công đoàn EVNNPT lần thứ V, ông Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Công đoàn EVNNPT khóa IV, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch Công đoàn EVNNPT khóa V và được giao nhiệm vụ Phó chủ tịch phụ trách Công đoàn EVNNPT.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn EVNNPT khóa IV, được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn EVNNPT khóa V.