Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: SeABank giữ vững tốc độ tăng trưởng ổn định

Cụ thể, SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế đến 31.12.2023 là 4.616 tỉ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Tổng tài sản đạt 266.122 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,94%, Tỷ lệ chi phí trên thu nhập thuần (CIR) là 38,3% nhờ tối ưu hóa và tiết kiệm chi phí. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất CAR đạt mức 13,61% và luôn được duy trì cao hơn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu do NHNN yêu cầu.

Năm 2023, nhờ việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng ứng dụng công nghệ đã giúp SeABank ghi nhận hơn 32,3 triệu giao dịch trên nền tảng số, tăng 157% so với cùng kỳ và hơn 71% tài khoản mở mới đăng ký online thông qua eKYC.

Năm 2023, vốn điều lệ của SeABank được tăng lên 24.957 tỉ đồng để nâng cao các chỉ số an toàn vốn, bổ sung quy mô vốn hoạt động, đầu tư công nghệ. Đồng thời cổ phiếu SSB đã được HOSE lựa chọn vào VN30. Tại thời điểm 31.12.2023 SeABank là một trong 7 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán.

Đặc biệt, SeABank vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Đây là danh hiệu cao quý, ghi nhận những nỗ lực cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV SeABank đúng thời điểm kỷ niệm 30 năm thành lập.

SeABank còn nhận được sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế, nổi bật là việc hai năm liên tiếp được Tạp chí The Banker bình chọn nằm trong bảng xếp hạng "Top 1000 Ngân hàng thế giới 2023" (Top 1000 World Banks 2023) với xếp hạng thứ 771, tăng 150 bậc so với năm 2022. Thêm vào đó, Ngân hàng đã được Brand Finance - tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu, vinh danh trong Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023, xếp hạng thứ 44, ghi nhận vị thế của SeABank trong ngành tài chính - ngân hàng tại Việt Nam.

Năm 2023 ngân hàng tiếp tục được Moody’s xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba3 cho các danh mục Nhà phát hành và Tiền gửi dài hạn nội - ngoại tệ. Việc Moody’s khẳng định xếp hạng của SeABank với triển vọng Ổn định.

Tại Việt Nam, SeABank tiên phong triển khai và áp dụng Basel III. Sau hơn một năm áp dụng Basel III, SeABank đã tối ưu được tài sản có rủi ro (RWA) và vốn bằng các phương pháp luận nâng cao cho phép tính toán đo lường nhạy cảm với rủi ro và thị trường.

Đại hội Đồng cổ đông SeABank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo định hướng duy trì sự tăng trưởng ổn định so với năm 2023, bao gồm: Tổng tài sản đạt xấp xỉ 300.000 tỉ đồng; Huy động vốn tăng thêm xấp xỉ 30.000 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế 5.888 tỉ đồng, tăng trưởng 28% so với 2023; Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) ở mức 13,9 %; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định dưới 3%.