Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2023

Tại đại hội, ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) TMP, phát biểu: "Năm 2022 đã khép lại, ban lãnh đạo và CB-CNV TMP đã phát huy tối đa những thế mạnh để đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; triển khai quyết liệt, có trọng tâm các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ được giao; luôn nhận được sự hỗ trợ của cổ đông lớn và chính quyền địa phương các cấp, HĐQT công ty. Ban điều hành công ty luôn nhận thức rõ trách nhiệm trước cổ đông, mọi hoạt động của ban điều hành theo sát định hướng của nghị quyết đại hội đồng cổ đông, HĐQT với mục tiêu đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất và sự phát triển bền vững của công ty. Trong năm 2022, HĐQT công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quyền hạn được quy định trong điều lệ công ty, giám sát ban điều hành và cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và HĐQT".

Ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tịch HĐQT TMP, báo cáo trước đại hội Vy Liêm Hòa

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Non, Tổng giám đốc TMP, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Năm 2022, công ty đã chủ động tính toán, bám sát tình hình diễn biến thủy văn, dự báo lưu lượng nước về hồ Thác Mơ để lập kế hoạch khai thác tối ưu hồ chứa, kết quả sản xuất đạt được cụ thể như sau: Tình hình thủy văn, lưu lượng về hồ khả quan hơn dự báo năm 2022, lưu lượng nước về trung bình là 127,6 (m³/s), bằng 132% kế hoạch, bằng 110% cùng kỳ năm 2021 và bằng 111% trung bình nhiều năm (từ 1995 - 2021). Sản lượng điện sản xuất của công ty mẹ đạt 939 triệu kWh, bằng 127% kế hoạch năm 2022. Sản lượng điện Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ là 70,55 triệu kWh, đạt 93% so với kế hoạch, do sự điều tiết cắt giảm công suất phát theo tình hình chung của hệ thống (thừa nguồn phát vào cao điểm nắng); diễn biến thời tiết có nhiều mây, ít nắng trong mùa khô làm giảm bức xạ...



Ông Nguyễn Văn Non - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo trước đại hội Vy Liêm Hòa

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Hải, đại diện Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, ban điều hành công ty trong năm 2022; đồng thời có những chỉ đạo trong thời gian tới, cần tập trung chú ý nâng cao công tác quản lý kỹ thuật và tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, chuẩn bị các điều kiện để tham gia đấu thầu phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức 2022; Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2022, dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Các thành viên HĐQT, BKS TMP nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội đồng cổ đông Vy Liêm Hòa

Phát huy các tiềm năng và nguồn lực hiện có, bước sang năm 2023 TMP sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành sản lượng và doanh thu, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, vận hành ổn định, an toàn, liên tục các nhà máy điện nhằm đạt kế hoạch sản lượng 800 triệu kWh (bao gồm sản lượng nhà máy điện mặt trời 76 triệu kWh). Tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược như: Vận hành phát điện liên tục, an toàn và ổn định các tổ máy và nhà máy điện mặt trời theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm điều độ hệ thống điện; hoàn thành công tác nhận chuyển nhượng tài sản hình thành từ Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng; bổ sung Dự án cụm nhà máy mặt trời Thác Mơ giai đoạn 2 (375 MWp) vào quy hoạch điện VIII; thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng thành công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh.