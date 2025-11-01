Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đại hội Hiệp hội Cửa Việt Nam II: Kết nối tinh hoa, vươn xa

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
01/11/2025 11:28 GMT+7

Ngày 28.10.2025, tại Trung tâm Long Biên Palace (Hà Nội), Đại hội Đại biểu Hiệp hội Cửa Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trang trọng với hơn 300 đại biểu đại diện cho các chi hội, doanh nghiệp trong ngành cửa trên toàn quốc.

Đại hội Hiệp hội Cửa Việt Nam II: Kết nối tinh hoa, vươn xa - Ảnh 1.

Thành lập theo Quyết định 3539/QĐ-BNV ngày 17.10.2020, Hiệp hội Cửa Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp quy tụ các doanh nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cửa, nhôm, kính và phụ kiện. Sau 5 năm hoạt động, Hiệp hội đã trở thành cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy ngành cửa Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.

Trong nhiệm kỳ I (2020 - 2025), Hiệp hội xây dựng 19 chi hội trên toàn quốc với gần 20.000 hội viên, tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hội thảo chuyên đề và Triển lãm quốc tế ngành cửa Việt Nam (VNDA EXPO), khẳng định vị thế của ngành cửa Việt. Đồng thời, Hiệp hội tích cực tham gia công tác xã hội, đóng góp cho quỹ vắc-xin, ủng hộ đồng bào lũ lụt và xây dựng nhà tình nghĩa, điểm trường vùng cao.

Với chủ đề "Kết nối tinh hoa - Ngành cửa vươn xa", Đại hội khóa II đánh dấu giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu đổi mới hoạt động, chuyển đổi số, phát triển bền vững và nâng tầm thương hiệu cửa Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

