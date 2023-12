Đại hội ‘tích xanh’ bản lĩnh khiến cả showbiz Việt rần rần khoe hành trình 2023

Cực mát tay khi trở thành thành viên đầu tiên nhập hội "khai xuân bản lĩnh", cái tên hot nhất cõi mạng trong 4 tháng vừa qua, Voi Bản Đôn - Anh Tú đã khiến cả dàn "hậu cung" của anh chàng đứng ngồi không yên trước đoạn video vô cùng nịnh mắt bởi visual rạng rỡ xứng danh nam thần. Ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai là một, nhiều fan còn nhanh chóng chỉ ra những khoảnh khắc bản lĩnh trong năm 2023 của anh chàng được tái hiện chỉ với vỏn vẹn 15s.

Sau khi trở thành nhân tố không thể thiếu của Rap Việt với vai trò góp phần tạo nên hàng loạt bản hit triệu view, Anh Tú tiếp tục ghi dấu thành công với ngôi vị Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 khi tạo ra cơn sốt "Diêu bông" lan rộng khắp mạng xã hội. Không chỉ có vậy, nam thần tượng còn không ngừng tham gia các dự án thiện nguyện để chia sẻ nhiều hơn với mọi người xung quanh. Những bước tiến dù nhỏ hay lớn cũng đã trở thành "thành tích bản lĩnh" mà anh chàng muốn nhắc đến để tổng kết 2023 đầy can trường của mình.

Ngay sau khi Anh Tú chia sẻ, "chân sút vàng" của đội tuyển quốc gia - Quang Hải cũng nhanh chóng đăng tải đoạn video về loạt khoảnh khắc bản lĩnh của mình trong năm 2023.

Không phải khoảnh khắc khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá phải nín thở, không phải những cú sút đầy tính biểu tượng đẹp tựa "cầu vồng tuyết" ở trận Thường Châu năm đó, Quang Hải đăng tải những hình ảnh luyện tập vô cùng đời thường cùng lời hứa hẹn dù có thế nào vẫn dấn thân cùng đam mê. Những giây phút tập luyện hết mình này được anh chàng khẳng định chính là bản lĩnh giúp Quang Hải vững vàng trong năm 2023.

Trái ngược với 2 chàng trai, Ánh Viên - kình ngư vàng của làng thể thao Việt cũng nhanh chóng bắt trend chia sẻ những khoảnh khắc mà cô nàng cho là bản lĩnh nhất của mình.

Không phải những tấm huy chương vàng từ "đường đua xanh", nữ kình ngư sinh năm 1996 nhận định bản lĩnh trong năm 2023 chính là những khoảnh khắc hết mình học tập. Tấm bằng tốt nghiệp chính là một thành tựu ai cũng có thể đạt được nếu nỗ lực hết mình và đó cũng chính là phần thưởng cho một hành trình bản lĩnh.

Không chỉ có Anh Tú, Quang Hải hay Ánh Viên đăng tải những định nghĩa "lạ lắm à nghen" về bản lĩnh, Tóc Tiên, Gin Tuấn Kiệt, Đoàn Văn Hậu cũng khẳng định bản lĩnh trong năm 2023 của họ đến từ chính những bước tiến, những khoảnh khắc đời thường nhất.

Với Gin Tuấn Kiệt, bản lĩnh chính là dám nắm tay ai đó để bước đến hết cuộc đời. Với giọng ca 90-60-60, bản lĩnh là dám đi tìm những trải nghiệm chưa-từng-thử, khám phá những vùng đất, những nền văn hóa mới

"Bức tường thành" của đội tuyển bóng đá Việt Nam, Đoàn Văn Hậu cũng nhanh chóng "tích xanh" bản lĩnh trong năm 2023 khi tung ảnh cưới cùng cô dâu xinh đẹp nhất tháng 11, Doãn Hải My.

Được biết, toàn bộ những video với hàng trăm lượt tương tác chỉ sau vài giờ này được lấy cảm hứng từ chiến dịch "Mừng năm can trường, khai xuân bản lĩnh" của Tiger Beer. Đi ngược lại với định nghĩa rằng bản lĩnh phải là những điều to tát, lớn lao hoặc những thành tựu rực rỡ, Tiger Beer tuyên bố bản lĩnh vẫn tồn tại trong những hành động thường nhật, khi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Trong bối cảnh đặc biệt như năm 2023, bản lĩnh chính là dám bước tiếp, bước nhỏ bước lớn không quan trọng, quan trọng chính là bạn dám thử một điều gì đó mà bạn chưa từng, bước tiến dù vĩ đại hay vững vàng luôn xứng đáng được ghi nhận và tán dương.



Mùa lễ hội này, hãy cùng Tiger Beer chia sẻ hành trình bản lĩnh mà bạn đi qua trong năm qua, vinh danh những bản lĩnh ẩn mình và cùng nhau, hướng tới một năm mới bản lĩnh hơn và khởi sắc hơn.