Chính trị

Đại hội XIV công bố kết quả và thông qua danh sách ủy viên Trung ương Đảng

Mai Hà - Anh Vũ - Đình Huy
22/01/2026 18:07 GMT+7

Chiều tối 22.1, Đại hội XIV của Đảng công bố và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày 22.1 để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đại hội XIV bầu 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 1.

Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu ủy viên Trung ương khóa XIV

ẢNH: TTXVN

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Các đại biểu tham dự đại hội làm việc tại đoàn, nghiên cứu, thảo luận Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; ứng cử, đề cử và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ nhân sự.

Đoàn Chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về kết quả thảo luận của các đoàn đại biểu đối với Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; việc ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đoàn Chủ tịch báo cáo đại hội và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; bầu Ban Kiểm phiếu; Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử.

Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội XIV công bố kết quả và thông qua danh sách ủy viên Trung ương Đảng

Trước đó, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc cho biết, trong ngày làm việc chính thức thứ ba, đại hội đã tiến hành công tác nhân sự.

Đại hội đã nghe báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và biểu quyết thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận báo cáo công tác nhân sự, ứng cử, đề cử (nếu có). Sau khi thông qua danh sách bầu cử, đại hội bầu ra ban kiểm phiếu và thực hiện các quy trình bầu cử theo quy định. Sáng 23.1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV họp hội nghị lần thứ nhất.

Theo quy trình, Hội nghị lần thứ nhất sẽ bầu ra Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Bầu Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là một trong những nội dung quan trọng sẽ được tiến hành tại Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm Đại hội XIV của Đảng Ban chấp hành Trung ương khóa XIV đại hội đảng
