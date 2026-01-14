Đại hội XIV sẽ đề xuất định hướng sửa đổi Điều lệ Đảng

Chiều 14.1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chủ trì lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội Đảng XIV và họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng.

Tại họp báo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV, đã thông tin một số nội dung cơ bản về Đại hội XIV của Đảng. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 19.1 đến ngày 25.1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV ẢNH: ĐÌNH HUY

Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội cũng sẽ đón các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Ban Bí thư, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, cùng các đại diện nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Đại hội XIV sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng bao gồm: báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011 - 2025 và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng đã được thực hiện dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị đã hoàn thành với tinh thần đổi mới.

Công tác chuẩn bị văn kiện, Đảng đã thực hiện công tác đổi mới quan trọng, tích hợp 3 báo cáo là báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội và báo cáo xây dựng Đảng thành báo cáo chính trị thống nhất và đồng bộ. Đây là lần đầu tiên các văn kiện có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án và trách nhiệm thực hiện để nghị quyết có thể triển khai ngay sau Đại hội.

Nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV được tiến hành đúng quy định

Dự thảo các văn kiện cũng đã được lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu lượt ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV, Tiểu ban Nhân sự đã tiến hành theo đúng quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan và minh bạch, phát huy dân chủ trí tuệ.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng XIV ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo ông Trần Cẩm Tú, công tác này đảm bảo sự hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, giữa đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường năng lực thực tiễn, cũng như giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển. Đặc biệt, quy trình này đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác thực tế và sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo đánh giá.

Đến nay, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã cơ bản hoàn tất, các hợp phần được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Công tác tuyên truyền về Đại hội được triển khai sớm với kế hoạch cụ thể, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Chúng tôi đã gửi thư thông báo chính thức tới các chính đảng và mời các đoàn đại biểu quốc tế tham dự. Dự kiến sẽ có khoảng 600 nhà báo trong nước và gần 800 nhà báo quốc tế tham gia theo dõi và đưa tin về Đại hội”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan triển lãm “Từ đại hội đến đại hội” do Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức; tham quan trưng bày sách báo của Bộ VH-TT-DL; triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” và triển lãm “Việt Nam - Một dải non sông” của TTXVN và Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương; lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” của Bộ KH-CN.