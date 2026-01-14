Dai-ichi Life Việt Nam đạt ‘Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam’ 10 năm liên tiếp

: Ông Tạ Văn Thái - Giám đốc Cấp cao Phát triển Kinh doanh Toàn quốc Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025” ẢNH: DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Đánh dấu tròn 1 thập kỷ (2016 - 2025) hiện diện trong Bảng xếp hạng VNR500, Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam), một lần nữa, khẳng định chiến lược tăng trưởng bền vững, tiềm lực tài chính vững mạnh, sự tin tưởng của hơn 5 triệu khách hàng và gia đình đối với uy tín thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản, cam kết tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, được vinh danh trong "Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2025", Dai-ichi Life Việt Nam đã minh chứng vị thế và bản lĩnh của một doanh nghiệp BHNT hàng đầu với hoạt động kinh doanh hiệu quả, sự linh hoạt thích ứng, năng động chuyển mình trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Bảng xếp hạng VNR500 được Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố thường niên từ năm 2007. Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật vào sự phục hồi và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phản ánh sức mạnh nội lực, khả năng tổ chức vận hành và tinh thần tiên phong trong giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết về danh sách và Bảng xếp hạng VNR500 xem tại đây và "Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2025" xem tại đây.

Bà Hồ Thị Việt Nga - Giám đốc Thương hiệu & Marketing Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải “Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2025”

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Được vinh danh trong Bảng xếp hạng VNR500 trong 10 năm liên tiếp và "Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2025" là niềm tự hào lớn đối với Dai-ichi Life Việt Nam, đồng thời là sự ghi nhận ý nghĩa cho những nỗ lực bền bỉ của chúng tôi trong hành trình 19 năm "Gắn bó dài lâu" cùng đất nước và người dân Việt Nam (18.1.2007 - 18.1.2026). Trên nền tảng quản trị minh bạch, kinh doanh có trách nhiệm và định hướng phát triển bền vững, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư phát triển con người, qua đó mang lại các giá trị dài hạn cho khách hàng, đối tác, cộng đồng và đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam".

Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp", Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 88 tỉ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong hơn 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức, trong 9 tháng đầu năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ: tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 13.400 tỉ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trên 2.170 tỉ đồng, tiếp tục dẫn đầu trong các công ty BHNT nước ngoài tại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.690 tỉ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 840 tỉ đồng. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 4.236 tỉ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên hơn 28.490 tỉ đồng trong gần 18 năm qua. Tổng trích lập dự phòng nghiệp vụ gần 57.000 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam là doanh nghiệp BHNT tiên phong hoàn thiện danh mục sản phẩm thế hệ mới, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn chuyển mình của thị trường. Song song đó, Công ty nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe & Hạnh phúc nhằm mang đến trải nghiệm hiện đại và thân thiện hơn cho khách hàng.

Với những đóng góp tích cực cho nền kinh tế - xã hội và cộng đồng, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh qua các giải thưởng uy tín: "Vị trí 50 trong Bảng xếp hạng "500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam năm 2025", "Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025"; "Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025"; "Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025"; "Doanh nghiệp Vì Cộng đồng - Saigon Times CSR" lần thứ 7 liên tiếp (2019 - 2025); "Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO 2025"…