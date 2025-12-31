Dai-ichi Life Việt Nam đạt ‘Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025’

Sự kiện do Công ty cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) phối hợp cùng Báo Tài chính - Đầu Tư (Bộ Tài chính) tổ chức long trọng tại Khách sạn Pullman, Hà Nội vào ngày 26.12.2025.

Với chủ đề "Kiến tạo và dẫn dắt chuyển đổi bền vững" trong chương trình VALUE500 2025 và VALUE10, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào là một trong những doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu của nền kinh tế Việt Nam, minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững, tiên phong đổi mới, sáng tạo dịch vụ và sản phẩm, đóng góp tích cực cho cộng đồng và chú trọng bảo vệ môi trường nhằm mang lại các giá trị dài hạn cho khách hàng và gia đình, đối tác, người lao động và xã hội.

Ông Trần Thanh Tú – Phó tổng giám đốc Pháp lý, Đối ngoại và Đào tạo Bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam năm 2025 ẢNH: DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Năm 2025 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Viet Research phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) triển khai nghiên cứu và công bố danh sách VALUE500, được xếp hạng dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng như: quy mô và tốc độ tăng trưởng; hiệu quả kinh doanh và đóng góp ngân sách nhà nước; tạo việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hành ESG; năng lực đổi mới sáng tạo và tác động dài hạn đối với nền kinh tế - xã hội. Danh sách VALUE500 2025 và VALUE10 2025 được công bố tại: https://value500.vn/ và https://value10.vn/

Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam tại Lễ Tôn vinh và Trao giải VALUE500 & VALUE10 năm 2025 ẢNH: DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi Dai-ichi Life Việt Nam vào Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam trong Bảng xếp hạng VALUE500 2025 và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trong VALUE10 2025, nhóm ngành Bảo hiểm nhân thọ. Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình kiến tạo giá trị bền vững cho hơn 5 triệu khách hàng và gia đình, đối tác, cộng đồng. Sự ghi nhận này càng trở nên ý nghĩa khi Dai-ichi Life Việt Nam đang hướng đến kỷ niệm 19 năm đồng hành cùng đất nước và người dân Việt Nam (18.1.2007 - 18.1.2026). Trên nền tảng quản trị minh bạch và kinh doanh có trách nhiệm, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết tiếp tục chiến lược tăng trưởng xanh bền vững, không ngừng cải tiến sản phẩm, dịch vụ và công nghệ số, đầu tư phát triển con người, đồng thời tích cực hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường, góp phần ổn định an sinh xã hội và đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam".

Giải thưởng là động lực để Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục hành trình kiến tạo giá trị bền vững cho hơn 5 triệu khách hàng và gia đình, đối tác, cộng đồng ẢNH: DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp", Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 88 tỉ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong hơn 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức, trong 9 tháng đầu năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ: tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 13.400 tỉ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trên 2.170 tỉ đồng, tiếp tục dẫn đầu trong các công ty BHNT nước ngoài tại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.690 tỉ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 840 tỉ đồng. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 4.236 tỉ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên hơn 28.490 tỉ đồng trong gần 18 năm qua. Tổng trích lập dự phòng nghiệp vụ gần 57.000 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam là doanh nghiệp BHNT tiên phong hoàn thiện danh mục sản phẩm thế hệ mới, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn chuyển mình của thị trường. Song song đó, Công ty nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe & Hạnh phúc nhằm mang đến trải nghiệm hiện đại và thân thiện hơn cho khách hàng.

Với những đóng góp tích cực cho nền kinh tế - xã hội và cộng đồng, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh qua các giải thưởng uy tín: "Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025"; "Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025"; "Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025"; "Doanh nghiệp Vì Cộng đồng - Saigon Times CSR" lần thứ 7 liên tiếp (2019 - 2025); "Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO 2025"…