Dai-ichi Life Việt Nam duy trì kết quả kinh doanh ổn định năm 2025

15/04/2026 17:19 GMT+7

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm còn nhiều thử thách, Dai-ichi Life Việt Nam vẫn duy trì kết quả kinh doanh năm 2025 ổn định với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 18.000 tỉ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt hơn 2.800 tỉ đồng, tiếp tục dẫn đầu trong các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới quy năm.

Lợi nhuận sau thuế gần 1.700 tỉ đồng, tổng tài sản hơn 80.000 tỉ đồng, khẳng định năng lực tài chính vững mạnh và chiến lược phát triển bền vững, dài hạn tại Việt Nam.

Trong năm 2025, công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền 5.500 tỉ đồng cho hơn 400.000 trường hợp, nâng tổng số tiền chi trả hơn 29.800 tỉ đồng kể từ khi thành lập đến nay, đồng thời trích lập khoản dự phòng nghiệp vụ hơn 58.000 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam kết chi trả quyền lợi của khách hàng trong tương lai.

Khẳng định vai trò là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hoạt động hiệu quả và cam kết tuân thủ pháp luật, Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp gần 1.300 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước trong năm 2025, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Bên cạnh đó, với chiến lược đầu tư an toàn, hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam đã gia tăng hơn 2.700 tỉ đồng vào giá trị tài khoản hợp đồng, góp phần tối ưu hóa lợi ích tài chính dài hạn cho khách hàng.

Năm 2025, Công ty đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện. Công ty đã hoàn thiện thế hệ sản phẩm bảo hiểm mới với quyền lợi ưu việt, đồng thời nâng cấp hệ sinh thái số trên toàn bộ hành trình khách hàng. Qua đó, chỉ số hài lòng của khách hàng (CSAT) trong giải quyết quyền lợi bảo hiểm tiếp tục được cải thiện, đạt 86,7% trong năm 2025 (so với 86,2% năm 2024 và 83% năm 2023), phản ánh hiệu quả của các nỗ lực nâng cao trải nghiệm, minh bạch và chất lượng dịch vụ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó tổng giám đốc Tài chính Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Thành quả năm 2025 của chúng tôi là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững dựa trên sự cân bằng hài hòa giữa lợi ích của khách hàng, hiệu quả đầu tư vào nền kinh tế và trách nhiệm đồng hành cùng xã hội. Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm vẫn còn nhiều thách thức, Dai-ichi Life Việt Nam kiên định lấy khách hàng làm trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh số hóa để cung cấp những giải pháp tài chính toàn diện, linh hoạt và cá nhân hóa nhu cầu của mỗi khách hàng. Không chỉ dừng lại ở vai trò một đối tác bảo vệ, chúng tôi cam kết đồng hành trọn đời cùng các khách hàng và gia đình Việt, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự thịnh vượng bền vững của đất nước".

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp", tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp gần 90 tỉ đồng.

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, công ty tiếp tục được vinh danh qua nhiều giải thưởng uy tín như: "Top 3 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín 2025"; "Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025"; "Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025"; "Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2025"; "Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2025"; "Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2025"; "Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR" lần thứ 7 liên tiếp (2019 - 2025); "Doanh nghiệp văn hóa UNESCO 2025"…

