Dai-ichi Life Việt Nam hỗ trợ 3.8 tỉ đồng giúp cuộc sống người dân sau thiên tai

Tái thiết cuộc sống hậu thiên tai

Thiên tai đã đi qua để lại biết bao thiệt hại và mất mát cho người dân. Như bao lần trong lịch sử, người Việt lại nương tựa vào nhau, kiên cường đứng dậy và từng bước xây dựng lại cuộc sống sau thiên tai.

Với tinh thần "tương thân tương ái" và mong muốn đồng hành sẻ chia cùng người dân thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình "Kết nối Triệu Yêu Thương - Hạnh phúc cho cộng đồng" với tổng số tiền tài trợ 3.8 tỉ đồng, giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất cho trường học tại 17 tỉnh thành miền Bắc và miền Trung, bao gồm: Cao Bằng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Và trong những chuyến đi dọc vùng rốn lũ từ Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh đến Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa,… các thành viên Dai-ichi Life Việt Nam đã có mặt tại các điểm chịu thiệt hại nặng nề, lắng nghe câu chuyện của từng gia đình, thầy cô và các em nhỏ để cùng sẻ chia và chung tay hỗ trợ, tiếp thêm động lực để người dân vượt qua gian khó, sớm quay lại nhịp sống bình thường.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" ân cần thăm hỏi và trao quà cho người dân Thái Nguyên vào tháng 11.2025

Trước đó, trong tháng 8 và 9.2025, công ty cũng đã nhanh chóng hỗ trợ hơn 540 triệu đồng cho người dân tại Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh, những nơi bị bão số 10 càn quét và để lại thiệt hại nặng nề. Chứng kiến sự tàn phá của thiên tai, chúng tôi càng cảm phục tinh thần bền bỉ, mạnh mẽ của người dân nơi đây với nụ cười lạc quan và tràn đầy hy vọng cho ngày mai tươi sáng hơn.

Sự hỗ trợ thiết thực của Dai-ichi Life Việt Nam tiếp thêm nghị lực giúp người dân vượt qua gian khó

Nối dài hành trình "Kết nối Triệu Yêu Thương"

Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Trong hơn 18 năm hoạt động tại Việt Nam, thông qua Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp", công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 80 tỉ đồng, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, trong đó hỗ trợ hơn 20 tỉ đồng cho gần 22.000 người dân và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên cả nước.

Những phần quà sẻ chia yêu thương của Dai-ichi Life Việt Nam đến với đồng bào miền Trung và miền Bắc

Đặc biệt, trong công cuộc tái thiết sau bão lũ, chương trình "Kết nối Triệu Yêu Thương - Hạnh phúc cho cộng đồng" tiếp tục đến với những vùng đất bị thiên tai tàn phá. Những trường học bị tốc mái, những điểm sạt lở, những căn nhà bị thiệt hại đang từng ngày được khôi phục. Trẻ em lại có lớp học mới để tiếp tục giấc mơ học tập còn dang dở. Những vườn cây, thửa ruộng đang dần hồi sinh với dấu chân của những tấm lòng thiện nguyện, trong đó có sự quan tâm từ các cơ quan Ban, Ngành địa phương, sự đồng hành của Dai-ichi Life Việt Nam cùng tấm lòng "nhường cơm sẻ áo" của hàng triệu trái tim cả nước luôn hướng về đồng bào thân yêu.

Sự chung tay góp sức từ Dai-ichi Life Việt Nam góp phần mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam

Với hành trình lan tỏa yêu thương hôm nay sẽ gieo mầm cho ngày mai vững vàng, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục cam kết "Gắn bó dài lâu", đồng hành cùng gia đình Việt vun đắp tương lai an tâm tươi sáng và luôn sát cánh cùng cộng đồng, xã hội, vì một Việt Nam khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.