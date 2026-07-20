Dai-ichi Life Việt Nam lan tỏa yêu thương với hiến máu nhân đạo 2026 tại Bắc Ninh

Chương trình hiến máu tình nguyện diễn ra tại Hội trường B, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp (áo đỏ, ngồi) tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo 2026” ẢNH: DAI - ICHI LIFE VIỆT NAM

Đây là hoạt động thứ hai trong chuỗi chương trình "Kết nối Triệu Yêu Thương – Hiến máu nhân đạo 2026" của Dai-ichi Life Việt Nam với mong muốn chung tay cùng ngành y tế thực hiện sứ mệnh cứu người bằng những hành động thiết thực và nhân văn.

Hơn 400 tình nguyện viên, bao gồm Ban giám đốc, đội ngũ quản lý kinh doanh, đại lý bảo hiểm, nhân viên Dai-ichi Life Việt Nam khu vực miền Đông Bắc và Bắc Trung bộ, cùng khách hàng, đối tác kênh Phân phối mở rộng và người dân địa phương đã tham gia hiến tặng 398 đơn vị máu, tương đương 99.600 ml máu. Những đơn vị máu được hiến tặng sẽ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho nhiều bệnh nhân đang cần được hỗ trợ.

Chương trình "Kết nối Triệu Yêu Thương – Hiến máu nhân đạo 2026" sẽ tiếp tục được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới, góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa hiến máu tình nguyện và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Đông đảo các thành viên Dai-ichi Life Việt Nam nhiệt tình tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo 2026” và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng ẢNH: DAI - ICHI LIFE VIỆT NAM

Trong hơn 19 năm qua, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã đóng góp 8.630 đơn vị máu, tương đương hơn 2.332.350 ml từ hơn 10.400 tình nguyện viên trên toàn quốc, giúp hàng chục ngàn bệnh nhân nhanh chóng hồi phục, trở về vui sống bình an bên gia đình và những người thân yêu.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, chia sẻ: "Tôi rất xúc động và hạnh phúc khi được đồng hành cùng các tình nguyện viên trên khắp mọi miền đất nước tham gia hiến máu trong nhiều năm qua. Chúng tôi tin rằng mỗi giọt máu được trao đi sẽ góp phần thắp lên hy vọng và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội. Thông qua chương trình tại Bắc Ninh, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối những tấm lòng thiện nguyện để cùng chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người dân Việt Nam."

Nguyễn Thế Tuấn - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh bày tỏ: "Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của Dai-ichi Life Việt Nam trong các hoạt động hiến máu tình nguyện đầy nhân văn này. Sự tham gia tích cực của các thành viên trong Công ty là một điển hình của doanh nghiệp phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả gắn liền với trách nhiệm xã hội. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia hiến máu nhân đạo tại địa phương như Dai-ichi Life Việt Nam để chung tay đóng góp vào Ngân hàng máu của tỉnh Bắc Ninh, nhằm sẻ chia món quà sự sống vô giá này cho nhiều bệnh nhân hơn nữa".

Đông đảo các thành viên Dai-ichi Life Việt Nam nhiệt tình tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo 2026” và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng ẢNH: DAI - ICHI LIFE VIỆT NAM

Bên cạnh chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam luôn kiên định với sứ mệnh thực hiện trách tốt nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, công ty đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa trong bốn lĩnh vực trọng tâm: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 93 tỷ đồng, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và phát triển bền vững.

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, công ty tiếp tục được vinh danh qua nhiều giải thưởng uy tín từ đầu năm 2026 đến nay như: Top 3 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín 2026; Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026; Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 – Ngành bảo hiểm; Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2026 và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2026 – Ngành bảo hiểm; Danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc trong đổi mới sản phẩm, Dịch vụ và chuyển đổi số tại chương trình Rồng Vàng 2026…