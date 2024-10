Dai-ichi Life Việt Nam liên tiếp 4 năm đạt hai giải thưởng tại châu Á - APEA

Ông Takahama Yoshihito - Phó tổng giám đốc Điều hành kiêm Phó tổng giám đốc Hành chính tổng hợp (bên trái) nhận giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” (Corporate Excellence Award) tại Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2024 Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam

Dai-ichi Life Việt Nam tự hào nhận giải thưởng kép tại APEA 2024

Với chủ đề "Celebrating Inclusive Entrepreneurship - Tôn vinh tinh thần kinh doanh toàn diện", APEA 2024 hướng đến vinh danh những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo xuất sắc, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời đề cao vai trò của tinh thần kinh doanh toàn diện trong bối cảnh mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Để đạt giải thưởng, các ứng viên đã trải qua quá trình đánh giá với nhiều tiêu chí của hội đồng giám khảo như: kiểm toán tài chính, đánh giá dữ liệu doanh nghiệp và năng lực lãnh đạo trong nhiều năm, phỏng vấn ban lãnh đạo trực tuyến và bỏ phiếu kín bởi Hội đồng tư vấn quốc tế của Enterprise Asia. Để tìm ra 62 đại diện xuất sắc cho giải thưởng, hội đồng đánh giá đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá toàn diện đối với hơn 300 đơn vị tham gia đề cử.

Đây là năm thứ tư liên tiếp (2021- 2024), Dai-ichi Life Việt Nam tự hào nhận giải thưởng kép tại APEA 2024. Thành tích ấn tượng này một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của công ty với chiến lược tăng trưởng bền vững song hành cùng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đồng thời minh chứng sức lan tỏa và truyền cảm hứng của thương hiệu bảo hiểm nhân thọ uy tín đến từ Nhật Bản trong hơn 17 năm qua tại Việt Nam.

Ông Trần Châu Danh - Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (bên trái) nhận giải “Thương hiệu truyền cảm hứng” (Inspirational Brand Award) tại Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2024 Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Với triết lý kinh doanh "Khách hàng là trên hết", hai giải thưởng uy tín tại châu Á trong 4 năm liên tiếp là niềm vinh dự và động lực lớn cho Dai-ichi Life Việt Nam khi được ghi nhận những thành quả và nỗ lực bền bỉ của công ty trong thời gian qua nhằm mang đến những giá trị vượt trội và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gần 5 triệu khách hàng và gia đình, đối tác, cộng đồng đã luôn tin yêu và ủng hộ để tạo nên thành công Dai-ichi Life Việt Nam ngày hôm nay".

Dai-ichi Life Việt Nam luôn cam kết bảo đảm quyền lợi ưu việt cho khách hàng

Trong bối cảnh đầy thách thức của nền kinh tế và thị trường, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2024 với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 9.200 tỉ đồng, thị phần đạt 13%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2023, giữ vị trí Top 3 công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài về tổng doanh thu phí bảo hiểm. Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt gần 1.800 tỉ đồng, dẫn đầu trong các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới quy năm và đứng thứ hai trên thị trường về lợi nhuận sau thuế với hơn 1.100 tỉ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước gần 645 tỉ đồng, tổng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt trên 10.700 tỉ đồng, tổng tài sản lên gần 71.000 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm đảm bảo thực hiện cam kết chi trả quyền lợi của khách hàng trong tương lai, theo quy định của Nhà nước, đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã trích lập khoản dự phòng nghiệp vụ lên đến gần 47.000 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Các thành viên Ban Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam tại Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2024 Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam

Luôn cam kết bảo đảm quyền lợi ưu việt cho khách hàng, trong 6 tháng đầu năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 2.200 tỉ đồng cho hơn 200.000 trường hợp, trong đó, chi trả quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ viện phí và tai nạn gần 700 tỉ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 21.700 tỉ đồng cho hơn 1,9 triệu trường hợp trong gần 17 năm qua, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân Việt Nam.

Bên cạnh nỗ lực tăng trưởng bền vững, trong hơn 17 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam luôn cam kết thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 75 tỉ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội.

"Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực phát triển bền vững và trở thành người bạn đồng hành "Gắn bó dài lâu" cùng người dân Việt Nam nhằm bảo đảm cuộc sống bình an và tương lai tươi sáng cho mỗi người, mỗi nhà, góp phần mang đến những giá trị tốt đẹp và hạnh phúc bền vững cho cộng đồng và xã hội", ông Hải chia sẻ thêm.