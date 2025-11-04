Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng ‘Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025’

Được vinh danh "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025" trong lần đầu tiên tham gia chương trình, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã minh chứng uy tín thương hiệu của nhà tuyển dụng với chính sách nhân sự ưu việt, mức độ gắn kết nhân viên cao và văn hóa doanh nghiệp hàng đầu thị trường.

Giải thưởng Sao Vàng Thương Hiệu Quốc Gia được tổ chức thường niên từ năm 2016, nhằm tôn vinh những nỗ lực đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước. Đặc biệt, hạng mục "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam" vinh danh các doanh nghiệp có môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, chính sách phúc lợi tốt, chú trọng phát triển con người và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bà Hà Thị Hương Giang, Giám đốc Nhân sự Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải “Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” tại Lễ công bố Sao Vàng Thương Hiệu Quốc Gia lần thứ XI - năm 2025 Dai-ichi Life Việt Nam

Ông Đặng Hồng Hải, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025". Đây là động lực lớn lao cho những nỗ lực không ngừng của Dai-ichi Life Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp cùng môi trường làm việc thân thiện, nhân văn. Với triết lý kinh doanh "Tất cả vì con người" chúng tôi luôn đặt con người là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của Dai-ichi Life Việt Nam. Song song cùng việc huấn luyện đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ, chúng tôi chú trọng chăm lo đến sức khỏe và hạnh phúc của toàn thể nhân viên và đội ngũ kinh doanh để mỗi người có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân, đảm bảo cân bằng giữa công việc và cuộc sống."

Trong hành trình hơn 18 năm hình thành và phát triển, Dai-ichi Life Việt Nam không chỉ là người bạn đồng hành mang đến cuộc sống bình an và tương lai an tâm hạnh phúc cho hơn 5 triệu khách hàng và gia đình mà còn là "ngôi nhà thứ hai" của trên 1.900 Nhân viên và 98.000 Đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp chuyên nghiệp tại gần 250 Văn phòng và Tổng Đại lý trên toàn quốc.

"Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả nhân viên và đội ngũ kinh doanh đã tin tưởng lựa chọn Dai-ichi Life Việt Nam để gắn bó, phát triển sư nghiệp lâu dài và cùng lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp của bảo hiểm nhân thọ đến với người dân Việt Nam.", ông Hải chia sẻ thêm.

Dai-ichi Life Việt Nam là công ty BHNT đầu tiên tại Việt Nam khởi xướng chương trình tưởng thưởng "Gắn bó dài lâu" - tặng hợp đồng BHNT cho Nhân viên nhằm giúp Nhân viên an tâm làm việc lâu dài cùng Công ty. Chương trình "Vươn tầm cao mới" (Bonus Point Program) ghi nhận và vinh danh những sáng kiến của cá nhân, tập thể đóng góp vào chiến lược "Kaizen" - liên tục đổi mới của Công ty; Chương trình "Gắn kết Nhân viên" (Happy Friday) với các hoạt động, chia sẻ kiến thức bổ ích nhằm nâng cao sự gắn kết đội, nhóm; Chiến dịch "Ngày Sống xanh" khuyến khích Nhân viên hưởng ứng chương trình hành động "Zero CO2" của Tập đoàn Dai-ichi Life, "Hội thao toàn quốc Dlympic", là sân chơi tập luyện và thi đua thể thao đầy nhiệt huyết…. Đặc biệt chương trình rèn luyện, chăm sóc sức khỏe và hoạt động thể dục thể thao trực tuyến vì cộng đồng "Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương" được Dai-ichi Life Việt Nam triển khai từ năm 2021 đến nay, giúp nhân viên và đội ngũ kinh doanh nâng cao sức khỏe thể chất, lan tỏa thông điệp "Khỏe để kết nối, Khỏe để yêu thương" và đóng góp cho cộng đồng với nhiều sự kiện, hoạt động ý nghĩa.

Không chỉ chú trọng môi trường làm việc lý tưởng, Dai-ichi Life Việt Nam luôn ý thức xây dựng tinh thần sẻ chia, hỗ trợ cộng đồng trong toàn thể Nhân viên. Các hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa do Công ty khởi xướng hàng năm luôn được đông đảo nhân viên và đại lý bảo hiểm nhiệt tình tham gia.

Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức, trong 9 tháng đầu năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ: tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 13.400 tỉ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trên 2.170 tỉ đồng, tiếp tục dẫn đầu trong các công ty BHNT nước ngoài tại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.690 tỉ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 840 tỉ đồng. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 4.236 tỉ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên hơn 28.490 tỉ đồng trong gần 18 năm qua. Tổng trích lập dự phòng nghiệp vụ gần 57.000 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thành viên Dai-ichi Life Việt Nam tại Lễ công bố Sao Vàng Thương Hiệu Quốc Gia lần thứ XI - năm 2025

Trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam là doanh nghiệp BHNT tiên phong hoàn thiện danh mục sản phẩm thế hệ mới, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn chuyển mình của thị trường. Song song đó, Công ty nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe và Hạnh phúc nhằm mang đến trải nghiệm hiện đại và thân thiện hơn cho khách hàng.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 80 tỉ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong hơn 18 năm hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh giải thưởng này, ngày 28.10.2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh "Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025" và "Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2025" do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố và trao giải.

Ngày 17.10.2025, Dai-ichi Life Việt Nam cũng đã vinh dự nhận giải thưởng "Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO 2025", do Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao tặng.