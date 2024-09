Dai-ichi Life Việt Nam phát động trồng 10.000 cây lim xanh tại rừng phòng hộ Phú Ninh

Chương trình gồm trồng 10.000 cây lim xanh trị giá 500 triệu đồng tại rừng phòng hộ và ven biển Quảng Nam, thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Đây là hoạt động đầu tiên hướng đến mục tiêu trồng 18.000 cây xanh của chương trình Đi/Chạy bộ và hoạt động thể thao trực tuyến vì cộng đồng "Dai-ichi Life – Cung Đường Yêu Thương 2024" nhằm góp phần giảm thiểu khí thải carbon, cải thiện chất lượng không khí, điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường sống.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, chia sẻ: "Với chiến lược tăng trưởng xanh bền vững, trong nhiều năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam liên tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi trường nhằm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển một hệ sinh thái xanh bền vững cho cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh và hạnh phúc hơn".

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp (áo đỏ) trao biểu trưng số tiền tài trợ 500 triệu đồng trồng 10.000 cây lim xanh cho Đại diện Ban Quản lý Rừng phòng hộ Phú Ninh và Green Việt

Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam

Rừng phòng hộ đã trở thành chìa khóa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển bền vững trong thời đại hiện nay. Trước tình hình biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và mất mát đa dạng sinh học, việc tạo và phát triển các khu rừng phòng hộ được đánh giá là một trong những giải pháp cấp bách để hạn chế thiên tai, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét…

"Mỗi cây xanh được trồng là thông điệp nhắc chúng ta hãy trân quý và bảo vệ thiên nhiên vì bảo vệ thiên nhiên cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Hoạt động trồng cây như lời kêu gọi mỗi người chúng ta hãy quay "về nguồn" yêu thương của bản thân, gieo mầm xanh góp phần bảo vệ sự sống và mang đến hạnh phúc cho trái đất", ông Quân chia sẻ thêm.

Bên cạnh nỗ lực tăng trưởng bền vững, trong hơn 17 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam luôn cam kết thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 75 tỉ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội.

Đặc biệt, hướng về đồng bào miền Bắc đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn chồng chất do hậu quả của cơn bão Yagi và mưa lũ gây ra, với tinh thần "Kết nối triệu yêu thương", Dai-ichi Life Việt Nam đã kêu gọi toàn thể đội ngũ ban giám đốc, nhân viên và tư vấn tài chính cùng chung tay đóng góp giúp đỡ bà con vùng lũ khắc phục khó khăn, đồng thời Công ty tài trợ ngay 5 tỉ đồng để triển khai nhanh chóng các chương trình cứu trợ giúp người dân các tỉnh thành bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, hỗ trợ trong công tác chăm sóc y tế, khuyến học nhằm giúp trẻ em sớm đến trường…

Hướng đến mục tiêu đạt cột mốc phục vụ trên 5 triệu khách hàng và cam kết tăng trưởng xanh bền vững, Dai-ichi Life Việt Nam đã triển khai dự án "Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho mọi người", tập trung vào ba chủ đề lớn: "Hạnh phúc cho khách hàng, đối tác và nhân viên", "Hạnh phúc cho cộng đồng" và "Hạnh phúc cho trái đất" với chuỗi gồm nhiều chương trình và hoạt động thiết thực, xuyên suốt trên toàn quốc. Theo đó, công ty không ngừng nỗ lực mang đến hạnh phúc và bình an cho mỗi người, mỗi nhà thông qua bốn giá trị trải nghiệm: bảo vệ tài chính, tạo dựng tài sản, nâng cao sức khỏe thể chất - tinh thần và kết nối yêu thương.

Vào ngày 2.8.2024, Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh vị trí Top 3 trong "Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2024" do Vietnam Report và báo Vietnamnet khảo sát, đánh giá và trao giải; giải "Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO 2024 điển hình về Thực hiện Trách nhiệm Xã hội", do Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới và Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao tặng vào ngày 5.8.2024 vì những thành tích, đóng góp bền bỉ và toàn diện trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương; "Doanh nghiệp Vì Cộng đồng - Saigon Times CSR" trong 5 năm liên tiếp (2019 - 2023), do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn trao tặng; Chứng nhận của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam vào ngày 24.11.2023 về những đóng góp bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng xanh bền vững.