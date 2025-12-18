Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm Bảo hiểm chăm sóc thai sản toàn diện 24/7

Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mẹ và bé ngày càng tăng, đặc biệt khi các gia đình mong muốn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và chuẩn bị chu đáo cho sự chào đời của trẻ. Với quyền lợi bảo hiểm toàn diện, sản phẩm đồng hành cùng mẹ từ những tháng đầu thai kỳ đến thời khắc vượt cạn và cả những ngày đầu đời quan trọng của bé, giai đoạn cần sự chăm sóc đặc biệt.

Bảo hiểm chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 cung cấp 4 chương trình bảo hiểm: Phổ thông, Đặc biệt, Cao cấp và Thịnh vượng, với hạn mức chi trả tối đa theo mỗi Năm hợp đồng lần lượt là 15 triệu, 25 triệu, 35 triệu và 55 triệu đồng. Sự đa dạng này giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn mức bảo vệ phù hợp với nhu cầu chăm sóc và khả năng tài chính của gia đình.

Trọng tâm của sản phẩm là Quyền lợi sinh con, hỗ trợ chi phí y tế thực tế cho cả sinh thường lẫn sinh mổ, giúp mẹ an tâm lựa chọn dịch vụ sinh tại các bệnh viện uy tín. Đặc biệt, Dai-ichi Life Việt Nam tiên phong mang đến cơ chế nhân đôi hạn mức chi trả khi mẹ sinh đôi trở lên. Quyền lợi này thể hiện sự thấu hiểu và đồng hành của Công ty với những trường hợp sinh nở đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị hơn, giúp gia đình vững vàng tài chính để mỗi thiên thần nhỏ đều được chăm sóc đầy đủ và trọn vẹn.

Bên cạnh đó, sản phẩm hỗ trợ Quyền lợi khám thai với hạn mức tối đa 6 triệu đồng trong mỗi năm hợp đồng, mang đến sự an tâm cho mẹ trong quá trình theo dõi thai kỳ theo đúng khuyến nghị y khoa. Sản phẩm tiếp tục bảo vệ bé trong 7 ngày đầu đời thông qua Quyền lợi chăm sóc sơ sinh, chi trả theo chi phí y tế thực tế trong phạm vi hạn mức từng chương trình bảo hiểm. Quyền lợi này bao gồm các chi phí theo dõi, điều trị những vấn đề thường phát sinh trong giai đoạn đầu đời của trẻ như vàng da sơ sinh, nhiễm trùng….

Không chỉ bảo vệ xuyên suốt thai kỳ, sản phẩm còn là điểm tựa tài chính cho mẹ với Quyền lợi biến chứng thai sản, bảo vệ mẹ trước 14 biến chứng từ phổ biến đến phức tạp như băng huyết sau sinh, thuyên tắc ối, thai ngoài tử cung hay sản giật…, giúp mẹ thêm an tâm trước những rủi ro khó lường trong thai kỳ.

Sản phẩm dành cho khách hàng nữ từ 18 đến 45 tuổi, với thời hạn bảo hiểm 1 năm và có thể tái tục hằng năm, giúp khách hàng dễ dàng duy trì sự bảo vệ trong suốt hành trình chuẩn bị làm mẹ. Sau khi hoàn tất khoảng thời gian chờ – 90 ngày cho Quyền lợi khám thai và Biến chứng thai sản, và 270 ngày cho Quyền lợi sinh con – mẹ và bé sẽ được bảo vệ toàn diện với đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm.

Là sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 được tham gia kèm theo một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, trở thành một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược bảo vệ trọn đời của khách hàng. Với sự kết hợp này, khách hàng không chỉ được bảo vệ trong thai kỳ và khi sinh nở, mà còn được kết nối với một hành trình bảo vệ dài hạn – từ chăm sóc đầu đời, quản trị rủi ro tài chính đến tích lũy, đầu tư hoặc xây dựng quỹ giáo dục cho con.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó tổng giám đốc tài chính Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Làm mẹ là hành trình của yêu thương, hy vọng và cũng không ít những lo âu thầm lặng. Thấu hiểu điều đó, Dai-ichi Life Việt Nam mong muốn mang đến cho những người mẹ một điểm tựa tài chính vững vàng, để mỗi em bé khi đến với thế giới đều được chào đón trong bình an và hạnh phúc. Bảo hiểm chăm sóc thai sản toàn diện 24/7không chỉ bảo vệ cho một giai đoạn đặc biệt, mà còn mở đầu cho một hành trình dài hơn – chăm sóc, xây dựng nền tảng tài chính và chuẩn bị tương lai cho con. Thông qua giải pháp này, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa cam kết bảo vệ toàn diện và đồng hành cùng các gia đình trên từng cột mốc quan trọng của cuộc sống".

Cùng với việc ra mắt sản phẩm Bảo hiểm chăm sóc thai sản toàn diện 24/7, Dai-ichi Life Việt Nam đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo lãnh viện phí. Sáng 9.12.2025, công ty đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác bảo lãnh viện phí với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, một trong những bệnh viện đầu ngành về sản phụ khoa tại Việt Nam. Việc hợp tác này góp phần mở rộng mạng lưới bảo lãnh viện phí của Dai-ichi Life Việt Nam lên gần 400 cơ sở y tế uy tín trong nước và quốc tế. Nhờ đó, khách hàng có thêm nhiều lựa chọn thăm khám và sinh nở thuận tiện, được hỗ trợ thủ tục nhanh chóng, giảm bớt gánh nặng tài chính và giấy tờ trong những thời điểm quan trọng của hành trình làm mẹ.

Việc ra mắt Bảo hiểm chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm thế hệ mới của Dai-ichi Life Việt Nam, được phát triển với nhiều cải tiến về quyền lợi và tính linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tích lũy và đầu tư ngày càng đa dạng của các gia đình Việt.

Với danh mục sản phẩm được đổi mới toàn diện và hành trình 18 năm "gắn bó dài lâu" cùng hơn 5 triệu khách hàng, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một thương hiệu bảo hiểm nhân thọ uy tín, luôn chủ động thích ứng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.