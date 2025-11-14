Dai-ichi Life Việt Nam triển khai Chương trình Hiến máu nhân đạo 2025 tại TP.Hà Nội

Chương trình Hiến máu nhân đạo 2025 của Dai-ichi Life Việt Nam tại Hà Nội đã thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam

Đây là sự kiện thứ hai trong chuỗi hoạt động hiến máu nhân đạo năm 2025 của Dai-ichi Life Việt Nam nhằm chung tay cùng ngành y tế thực hiện sứ mệnh cứu người bằng những hành động thiết thực và nhân văn cho cộng đồng và ngày 7.11.2025.

Gần 200 tình nguyện viên, bao gồm Ban Giám đốc, Đội ngũ Quản lý Kinh doanh, Nhân viên và Đại lý bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam tại TP.Hà Nội và các vùng lân cận, cùng khách hàng và người dân địa phương đã nhiệt tình tham gia hiến tặng 174 đơn vị máu, tương đương 43.500 ml.

Trước đó, vào ngày 16.8.2025, chương trình hiến máu nhân đạo đầu tiên đã được tổ chức tại Tỉnh Phú Thọ với 168 đơn vị máu, tương đương 42.000 ml được hiến tặng từ 200 tình nguyện viên của Công ty cùng khách hàng và người dân địa phương.

Những tình nguyện viên sẻ chia những giọt máu hồng nghĩa tình, góp phần chung tay mang đến cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam

Trong hơn 18 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp 7.741 đơn vị máu tương đương 2.109.750 ml từ gần 9.630 tình nguyện viên trên toàn quốc, chung tay mang lại sự sống và hy vọng cho hàng chục ngàn bệnh nhân trên khắp cả nước.

Ông Trần Đình Quân - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp chia sẻ: "Là hoạt động thiện nguyện thường niên được tiếp nối và lan tỏa bởi hàng nghìn trái tim yêu thương trên khắp mọi miền đất nước, chương trình "Kết nối Triệu Yêu Thương - Hiến máu nhân đạo" đã trở thành nét văn hóa truyền thống của Dai-ichi Life Việt Nam xuyên suốt 18 năm qua. Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao, "Chia giọt máu hồng - Trao niềm hy vọng" là sự sẻ chia chân thành, mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự gắn kết đồng hành của mỗi thành viên trong đại gia đình Dai-ichi Life Việt Nam cùng khách hàng và cộng đồng, trên hành trình truyền cảm hứng về một lối sống khỏe mạnh, tích cực, góp phần chung tay mang đến cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam".

Bà Võ Thị Diễm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bày tỏ: "Chúng tôi vô cùng vui mừng và trân trọng khi nhận được sự đồng hành tích cực, đầy trách nhiệm của các thành viên Dai-ichi-Life Việt Nam, minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội mà Công ty đang theo đuổi. Hành động nhân văn của Công ty không chỉ mang đến niềm tin và hy vọng sống cho bệnh nhân, mà còn là món quà ấm áp, lan tỏa yêu thương trong những ngày đông lạnh giá. Chúng tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, duy trì và mở rộng chương trình hiến máu ý nghĩa này, góp phần mang lại hạnh phúc cho hàng nghìn bệnh nhân".

Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 80 tỉ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong hơn 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức, trong 9 tháng đầu năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ: tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 13.400 tỉ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trên 2.170 tỉ đồng, tiếp tục dẫn đầu trong các công ty BHNT nước ngoài tại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.690 tỉ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 840 tỉ đồng. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 4.236 tỉ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên hơn 28.490 tỉ đồng trong gần 18 năm qua. Tổng trích lập dự phòng nghiệp vụ gần 57.000 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam là doanh nghiệp BHNT tiên phong hoàn thiện danh mục sản phẩm thế hệ mới, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn chuyển mình của thị trường. Song song đó, Công ty nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái Chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc nhằm mang đến trải nghiệm hiện đại và thân thiện hơn cho khách hàng.

Thành quả ấn tượng này không chỉ minh chứng cho nỗ lực kinh doanh hiệu quả của Dai-ichi Life Việt Nam mà còn thể hiện những giá trị tốt đẹp, nhân văn mang đến cho hàng triệu khách hàng và gia đình nhằm bảo đảm cuộc sống bình an và tương lai tươi sáng cho mỗi người, mỗi nhà.

Với những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh "Doanh nghiệp Vì Cộng đồng - Saigon Times CSR" lần thứ 7 liên tiếp (2019 - 2025) do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn công bố và trao giải vào ngày 5.11.2025; "Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO 2025", do Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao tặng ngày 17.10.2025.