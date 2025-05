Dai-ichi Life Việt Nam triển khai trồng hơn 10.000 cây xanh tại Rừng phòng hộ Đồng Xuân

Dự án "Kết nối Triệu Yêu Thương – Rừng Xanh Hạnh Phúc" trồng phục hồi và bổ sung hơn 10.000 cây lim xanh và cây trâm trị giá gần 500 triệu đồng tại Rừng Phòng hộ Đồng Xuân, Xã Phú Mỡ, Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Ông Trần Đình Đông – Giám đốc Cấp cao Bộ phận Chuyển đổi số & Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe, kiêm Giám đốc Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Dai-ichi Life Việt Nam (thứ hai, từ trái qua) trao biểu trưng số tiền tài trợ trồng hơn 10.000 cây lim xanh và cây trâm cho Ông Phạm Ngọc Minh - Trưởng phòng Kế Hoạch & Tài Chính - Sở Nông Nghiệp & Môi Trường tỉnh Phú Yên (thứ hai, từ phải qua)

Cùng với chương trình trồng cây xanh tại Rừng Phòng hộ Phú Ninh, ven biển Quảng Nam trước đó vào ngày 28/9/2024, sự kiện thứ hai hôm nay tại Phú Yên đã hoàn tất cam kết trồng 18.000 cây xanh của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) nhằm giảm thiểu khí thải các-bon, cải thiện chất lượng không khí, góp phần điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường sống.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Vì cuộc sống tươi đẹp, nhấn mạnh: "Với chiến lược tăng trưởng xanh bền vững, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nỗ lực triển khai các hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và xây dựng một hệ sinh thái xanh, mang đến các giá trị dài hạn, tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Dự án "Kết nối Triệu Yêu Thương- Rừng Xanh Hạnh Phúc" thay lời tri ân của Dai-ichi Life VIệt Nam gửi đến người dân Việt Nam đã tin yêu và ủng hộ Công ty trong 18 năm hoạt động, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng Kỷ nguyên Xanh của đất nước".

Rừng phòng hộ không chỉ là lá phổi xanh của đất nước, là bức tường thành vững chắc bảo vệ con người trước những tác động của thiên tai, mà còn là ngôi nhà chung của vô vàn loài động thực vật, góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái quý giá. Việc tạo và phát triển các khu rừng phòng hộ được đánh giá là một trong những giải pháp thiết thực để hạn chế thiên tai, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét…

Dai-ichi Life Việt Nam đã khép lại hành trình đầy thử thách của năm 2024 và ghi dấu ấn trên thị trường với kết quả kinh doanh khả quan: Tổng doanh thu phí bảo hiểm hơn 19.200 tỉ đồng, thị phần đạt 13,1%; doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới quy năm hơn 3.650 tỉ đồng, dẫn đầu trong các công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.100 tỉ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước gần 1.000 tỉ đồng; tổng tài sản trên 75.000 tỉ đồng, tăng 13% so với năm 2023.

Luôn cam kết bảo đảm quyền lợi ưu việt cho khách hàng, trong năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 370.000 trường hợp, với tổng số tiền lên đến 4.800 tỉ đồng, nâng tổng số tiền chi trả hơn 24.300 tỉ đồng cho hơn 2 triệu trường hợp trong 17 năm. Song song đó, Công ty đã trích lập khoản dự phòng nghiệp vụ gần 50.000 tỉ đồng nhằm đảm bảo quyền lợi tương lai của khách hàng.

Ngày 23/4/2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã vinh dự nhận danh hiệu "Doanh nghiệp Chuyển đổi Số Tiêu biểu (Digital Transformation Company of the Year)" trong Lễ trao Giải thưởng Rồng Vàng 2025 (Golden Dragon Awards 2025) do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) tổ chức và trao tặng.

Đại diện Ban Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, đại diện chính quyền địa phương và GreenViet cùng đội ngũ Nhân viên và Tư vấn Tài chính bên Bảng lưu niệm Dự án “ Kết nối Triệu Yêu Thương - Rừng Xanh Hạnh Phúc”

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, tiên phong thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 76 tỉ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam.

Vào ngày 12.12.2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh vị trí 55 trong Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị bền vững - VALUE500 2024 và Top 2 trong Bảng xếp hạng VALUE10 2024 - nhóm ngành Bảo hiểm nhân thọ do Viet Research và Báo Đầu Tư phối hợp tổ chức và trao tặng; danh hiệu "Doanh nghiệp Vì Cộng đồng – Saigon Times CSR" lần thứ 6 liên tiếp (2019 – 2024) do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn trao tặng vào ngày 14.11.2024.

Trước đó, vào ngày 5.8.2024, Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng "Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO 2024 điển hình về Thực hiện Trách nhiệm Xã hội", do Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới và Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao tặng vì những thành tích, đóng góp bền bỉ và toàn diện trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương.