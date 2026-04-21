Dai-ichi Life Việt Nam trồng 6.000 cây xanh tại thảo nguyên Bùi Hui, tỉnh Quảng Ngãi

Chương trình do Quỹ Vì "Cuộc sống tươi đẹp" của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam), phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và UBND xã Đặng Thùy Trâm cùng triển khai.

Ông Trần Đình Đông - Giám đốc Cấp cao bộ phận Chuyển đổi số và Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Dai-ichi Life Việt Nam, kiêm Giám đốc Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” (thứ 4, trái qua) trao biểu trưng tài trợ Dự án “Xanh mãi xanh” cho đại diện UBND xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc phủ xanh đất trống, Dự án còn mang ý nghĩa lâu dài trong việc chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước, môi trường và cải thiện đa dạng sinh học, góp phần phục hồi hệ sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân địa phương. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi chương trình "Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho trái đất" do Dai-ichi Life Việt Nam triển khai trong năm 2026.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Dai-ichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp", chia sẻ: "Dự án 'Xanh mãi xanh' là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi chương trình "Kết nối triệu yêu thương – Hạnh phúc cho trái đất" năm 2026, thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng cộng đồng kiến tạo môi trường sống bền vững. Chúng tôi tin rằng mỗi cây xanh được gieo trồng hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho tương lai xanh của thế hệ mai sau, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm với thiên nhiên đến toàn xã hội. Thông qua các sáng kiến và hoạt động hỗ cộng đồng thiết thực, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh doanh và trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, bền vững và thịnh vượng".

Dự án “Xanh mãi xanh” góp phần phục hồi hệ sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân địa phương ẢNH: DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Được triển khai đồng bộ và quy mô từ năm 2023, với nguồn ngân sách được đóng góp từ thành tích của người tham gia chương trình đi/chạy bộ và hoạt động thể thao trực tuyến vì cộng đồng "Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương", đến nay, chương trình "Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho trái đất" đã trồng 39.000 cây xanh tại Rừng phòng hộ Phú Ninh, Rừng phòng hộ Đồng Xuân và các tỉnh thành trên toàn quốc với tổng số tiền tài trợ gần 2,8 tỉ đồng, góp phần giảm thiểu khí thải carbon, cải thiện chất lượng không khí, góp phần điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường sống. Đồng thời, với thông điệp "Kết nối triệu yêu thương", chương trình còn giúp nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường thông qua các chương trình giáo dục cộng đồng nhằm xây dựng lối sống tích cực và lan tỏa tình yêu thương - yêu thương bản thân và gia đình, yêu thương cộng đồng và yêu thương trái đất.

Bên cạnh chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam luôn kiên định với sứ mệnh thực hiện trách tốt nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp", công ty đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa trong bốn lĩnh vực trọng tâm: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp gần 90 tỉ đồng, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và phát triển bền vững.

Dai-ichi Life Việt Nam tin rằng mỗi cây xanh được gieo trồng hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho tương lai xanh của thế hệ mai sau ẢNH: DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Vượt qua những thách thức năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt được những thành quả tốt đẹp: Tổng doanh thu phí đạt hơn 18.000 tỉ đồng; Tổng tài sản vượt hơn 80.000 tỉ đồng. Công ty đã nâng cấp, hoàn thiện và đưa ra thị trường một thế hệ sản phẩm mới với nhiều quyền lợi ưu việt hơn cho khách hàng, đồng thời, đẩy mạnh cải tiến dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ số ở tất cả các điểm chạm, đưa mức độ hài lòng của khách hàng đạt 83%. Trong năm qua, công ty đã chi trả 5.500 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 400.000 trường hợp; trích lập hơn 58.000 tỉ đồng dự phòng nghiệp vụ; gia tăng hơn 2.700 tỉ đồng vào giá trị tài khoản hợp đồng cho khách hàng thông qua chiến lược đầu tư hiệu quả và an toàn.

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, công ty tiếp tục được vinh danh qua nhiều giải thưởng uy tín như: "Top 3 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 2025"; "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025"; "Top 500 doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025"; "Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2025"; "Top 50 doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2025"; "Top 100 doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2025"; "Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR" lần thứ 7 liên tiếp (2019 - 2025); "Doanh nghiệp văn hóa UNESCO 2025"…