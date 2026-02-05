Dai-ichi Life Việt Nam và hành trình mang nước uống sạch đến học đường

Thiếu nước sạch - Mối nguy thầm lặng với sức khỏe trẻ em

Theo thống kê của UNICEF và Tổng cục Thống kê, tại Việt Nam hiện có 44% trẻ em bị nhiễm khuẩn do sử dụng nguồn nước kém chất lượng, trong khi 27% trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng có liên quan trực tiếp đến điều kiện nước và vệ sinh chưa bảo đảm. Những con số này cho thấy nước sạch vẫn là một trong những thách thức lớn đối với sức khỏe trẻ em.

Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là các khu vực chịu tác động nặng nề của xâm nhập mặn, hạn hán và lũ lụt, nguồn nước sinh hoạt và nước uống tại trường học chưa đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe học sinh.

Hệ quả là những rủi ro âm thầm nhưng kéo dài, bao gồm các bệnh về đường tiêu hóa, da liễu, suy giảm thể lực và ảnh hưởng đến khả năng tập trung học tập của trẻ. Đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ, nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu, mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển thể chất, trí tuệ và tương lai lâu dài.

Hành trình mang nước sạch đến học đường

Thấu hiểu vai trò quan trọng của nước uống sạch đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em, từ năm 2012, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành bảo hiểm nhân thọ triển khai dự án "Nước sạch học đường". Mỗi hệ thống máy lọc nước được công ty trao đi không chỉ mang theo nguồn nước uống sạch, mà còn là một lời cam kết vì một Việt Nam khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Sau 14 năm triển khai, dự án đã tài trợ 155 hệ thống máy lọc nước và 13 công trình nước sạch, với tổng trị giá hơn 7 tỉ đồng, mang nguồn nước uống sạch, an toàn đến hơn 50.000 học sinh tại gần 150 trường học từ vùng nông thôn miền Bắc, miền Trung, vùng biên giới xa xôi ở miền Tây Nam bộ và đến với các em nhỏ vùng cao Tây nguyên, như một hành trình bền bỉ, góp phần chăm sóc nâng cao sức khỏe toàn diện cho các thế hệ tương lai.

Dai-ichi Life Việt Nam tự hào mang nguồn nước uống sạch, an toàn, góp phần cải thiện sức khỏe thể chất và môi trường sinh hoạt cho giáo viên và học sinh

Bước sang năm 2026, dự án tiếp tục được triển khai ngay từ tháng 1 với 8 hệ thống, mỗi hệ thống gồm 2 máy lọc nước, được bàn giao cho 8 trường học tại Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Trong tháng 2 và tháng 3.2026, chương trình sẽ tiếp tục đến với 7 trường học khác, hoàn thành mục tiêu trao tặng 15 hệ thống máy lọc nước trị giá 900 triệu đồng, mang nguồn nước uống sạch đến gần 9.000 học sinh và giáo viên.

Niềm vui của các em học sinh trong lễ bàn giao hệ thống máy lọc nước uống sạch tại Trường THCS An Hữu, tỉnh Đồng Tháp

Tại Trường THCS An Hữu (Đồng Tháp), sau lễ bàn giao hệ thống máy lọc nước vào ngày 27.1.2026 vừa qua, niềm vui hiện rõ trên gương mặt thầy cô và học sinh. Từ nay, các em không còn lo thiếu nước uống trong giờ học, và có thể khoe với cha mẹ rằng: "Trường con có máy nước uống sạch rồi!" - một niềm vui nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn.

Cam kết đồng hành dài hạn vì thế hệ tương lai

Là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn Nhật Bản, được thành lập tại Việt Nam từ tháng 1.2007, trong suốt 19 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam nỗ lực theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, và kiên định với sứ mệnh chung tay mang đến những thay đổi tích cực cho cộng đồng địa phương.

Bên cạnh việc bảo vệ cuộc sống bình an và tương lai tươi sáng cho hơn 5 triệu khách hàng và gia đình, công ty luôn tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội trong bốn lĩnh vực trọng tâm: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội với tổng số tiền đóng góp cho cộng đồng đến nay hơn 88 tỉ đồng, trong đó hơn 26 tỉ đồng dành cho phát triển giáo dục, chắp cánh ước mơ đến trường cho hơn 50.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Những sự hỗ trợ thiết thực từ Dai-ichi Life Việt góp phần chung tay mang đến những thay đổi tích cực cho cộng đồng địa phương

Với sứ mệnh trở thành người bạn đồng hành "Gắn bó dài lâu", Dai-ichi Life Việt Nam luôn đặt con người, sức khỏe và môi trường là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững. Hướng đến tương lai, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết "Vì một tương lai an tâm hạnh phúc" cho khách hàng, gia đình, đối tác và cộng đồng, thông qua các giải pháp bảo vệ tài chính, chăm sóc sức khỏe ưu việt và hoạt động hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ môi trường thiết thực.