Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận 'Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam'

Sự kiện do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP.Hà Nội vào ngày 28.10.2025.

Theo kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã ghi danh ở vị trí thứ 66 trong "Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025"; đồng thời đạt vị trí thứ 23 trong "Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2025". Đây là lần thứ 5, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong "Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025", khẳng định chiến lược tăng trưởng bền vững, hoạt động kinh doanh hiệu quả và uy tín thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã - Phó Tổng giám đốc Tài Chính, đại diện Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025” ẢNH: DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, việc đánh giá và xếp hạng khách quan các doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất đã được cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, khách hàng và công chúng mong đợi và đánh giá cao.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã - Phó Tổng giám đốc Tài Chính, Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong "Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025" và "Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2025". Thành tích ấn tượng này đã minh chứng cho vị thế và bản lĩnh của một doanh nghiệp BHNT hàng đầu với hoạt động kinh doanh hiệu quả, sự linh hoạt thích ứng, chuyển đổi năng động trong bối cảnh nhiều thử thách của thị trường bảo hiểm. Với triết lý kinh doanh "Khách hàng là trên hết", chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đầu tư phát triển hệ sinh thái số nhằm mang lại nhiều tiện ích, giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động , tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước".

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã - Phó Tổng giám đốc Tài Chính, Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2025" ẢNH: DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Để được vinh danh trong Bảng xếp hạng PROFIT500 2025, các doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như: lợi nhuận trước thuế, tổng doanh thu, có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tốt, cùng các tiêu chí về quy mô tài sản, vốn, quy mô lao động và uy tín trên truyền thông. Trong đó, "Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2025", ghi nhận những đại diện doanh nghiệp tiêu biểu trong Bảng xếp hạng PROFIT500 2025, có khả năng sinh lời cao, duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định trong giai đoạn 2024 - 2025. (Thông tin chi tiết về danh sách PROFIT500 xem tại đây và "Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc Việt Nam năm 2025" xem tại đây).

Các thành viên trong Ban Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam cùng đội ngũ kinh doanh tại Lễ công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 2025 ẢNH: DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức, trong 9 tháng đầu năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ: tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 13.400 tỉ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trên 2.170 tỉ đồng, tiếp tục dẫn đầu trong các công ty BHNT nước ngoài tại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.690 tỉ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 840 tỉ đồng. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 4.236 tỉ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên hơn 28.490 tỷ đồng trong gần 18 năm qua. Tổng trích lập dự phòng nghiệp vụ gần 57.000 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam là doanh nghiệp BHNT tiên phong hoàn thiện danh mục sản phẩm thế hệ mới, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn chuyển mình của thị trường. Song song đó, Công ty nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe & Hạnh phúc nhằm mang đến trải nghiệm hiện đại và thân thiện hơn cho khách hàng

Sau hơn 18 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng nền tảng vững chắc, giữ vị trí Top 3 trên thị trường với mạng lưới kinh doanh gần 250 văn phòng trên toàn quốc và 6 đối tác chiến lược, phục vụ hơn 5 triệu khách hàng thông qua đội ngũ gần 1.900 Nhân viên và hơn 98.000 Đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp.

Bên cạnh giải thưởng này, vào ngày 9.8.2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh trong "Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2025", Ngành Bảo hiểm - Tài chính, do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao tặng; Top 3 trong "Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2025", do Vietnam Report phối hợp cùng Báo Vietnamnet công bố và trao giải vào ngày 1.8.2025; "Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả", "Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh - Ngành Bảo hiểm do Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) và Viet Research công bố và trao tặng ngày 27.6.2025.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 80 tỉ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong hơn 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam.