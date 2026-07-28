Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh thông xe, NOXH LA Home đón lực đẩy giá trị

Trục hạ tầng mới rút ngắn khoảng cách an cư - làm việc

Khởi công ngày 27.4.2024, đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh với lộ giới 60 m, chiều dài 4,5 km, kết nối khu vực giáp ranh Bình Chánh, TP.HCM với đường tỉnh 830 của Tây Ninh. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường mở ra hướng giao thông mới thuận lợi hơn vào các khu vực trung tâm thành phố từ xã Lương Hòa và khu vực lân cận, bên cạnh quốc lộ 1A và cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Từ ngày 28.7, cư dân LA Home có thể kết nối nhanh chóng đến TP.HCM qua đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh

Từ đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, cư dân có thể di chuyển đến đường Mai Bá Hương vào đường Trần Đại Nghĩa đến đại lộ Võ Văn Kiệt để đi về các khu vực trung tâm TP.HCM. Tuyến đường cũng mở ra các kết nối mới với đường Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, tăng cường năng lực giao thương, kết nối nguồn lao động, chuyên gia và doanh nghiệp giữa TP.HCM, Tây Ninh cùng các khu đô thị và công nghiệp vệ tinh. Trục đường này cũng giúp cư dân thuận tiện hơn khi tiếp cận hệ tiện ích hiện hữu tại cửa ngõ phía Tây như bến xe, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các dịch vụ đô thị phục vụ đời sống hằng ngày.

Với các gia đình trẻ và người lao động, hạ tầng thuận tiện đồng nghĩa thời gian di chuyển được rút ngắn, chi phí đi lại giảm và khả năng tiếp cận nơi làm việc, trường học, y tế, mua sắm tốt hơn. Đây là yếu tố quan trọng khiến nhà ở xã hội trong các khu đô thị quy hoạch bài bản luôn nhận được nhiều quan tâm, nhất là tại những khu vực có tốc độ phát triển công nghiệp cao như xã Lương Hòa và các khu vực lân cận giáp với khu tây TP.HCM.

Trong bối cảnh giá nhà ở tại các đô thị lớn vượt quá khả năng tài chính của nhiều gia đình trẻ, NOXH LA Home càng phát huy giá trị và ý nghĩa thực tiễn khi đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh chính thức đi vào vận hành. Dự án vừa đáp ứng nhu cầu sở hữu căn hộ vừa tầm, vừa giúp cư dân kết nối thuận tiện với TP.HCM, các khu công nghiệp và hệ tiện ích khu vực.

Gia tăng giá trị an cư trong khu đô thị sinh thái 100 ha

Chung cư nhà ở xã hội LA Home gồm hơn 400 căn hộ, hiện đã cất nóc và đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào tháng 12.2026. Các căn hộ có diện tích từ 30 m² đến 62 m², được trang bị nội thất cơ bản trước khi bàn giao, giá bán từ khoảng 385 triệu đồng/căn. Người mua có thể vay đến 70% giá trị căn hộ thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

Điểm khác biệt của NOXH LA Home nằm ở việc dự án được phát triển trong tổng thể khu đô thị sinh thái LA Home quy mô 100 ha, nhờ đó cư dân được thụ hưởng hạ tầng, cảnh quan và tiện ích của toàn khu đô thị. Bên cạnh đó, các tiện ích ngoại khu hiện hữu liền kề như UBND xã Lương Hòa, trung tâm y tế, trường học liên cấp đáp ứng ngay các nhu cầu thiết yếu cho cư dân.

Hiện nay hạ tầng kỹ thuật tại LA Home đã hoàn thiện; trung tâm thể dục thể thao đa năng hiện đại đã đi vào vận hành; công viên trung tâm quy mô 2,2 ha sắp hoàn thiện. Trong tương lai, cư dân còn được tiếp cận chuỗi tiện ích giáo dục, thương mại và dịch vụ theo định hướng phát triển đô thị công nghiệp tích hợp. Với các gia đình trẻ, sự hiện diện của công viên, khu thể thao, hệ cảnh quan ven kênh và tiện ích thiết yếu giúp nâng chất lượng sinh hoạt hằng ngày ngay từ giai đoạn đầu về ở.

Cư dân NOXH LA Home thụ hưởng hệ tiện ích đồng bộ của toàn khu đô thị

Đại diện Prodezi Long An chia sẻ, chung cư nhà ở xã hội tại LA Home được chủ đầu tư tâm huyết phát triển với sự đầu tư bài bản về kiến trúc, chất lượng thi công và tiêu chuẩn an toàn, hướng đến môi trường sống hiện đại, chỉn chu và phù hợp với nhu cầu an cư lâu dài. Các căn hộ được thiết kế tối ưu công năng, đảm bảo độ thông thoáng, trang bị nội thất cơ bản khi bàn giao, giúp cư dân sớm ổn định đời sống sau khi nhận nhà.

Đối với các gia đình trẻ và người lao động tại các khu công nghiệp lân cận, căn hộ tại LA Home không đơn thuần là tài sản tích lũy, mà còn mở ra cơ hội an cư, yên tâm làm việc, chăm lo tốt hơn cho con cái và xây dựng kế hoạch phát triển gia đình trong một khu đô thị được quy hoạch bài bản.

Căn hộ mẫu NOXH LA Home được hoàn thiện chỉn chu, thể hiện rõ tiêu chuẩn bàn giao và không gian sống tiện nghi dành cho cư dân

Dự kiến bàn giao vào cuối năm 2026, hơn 400 căn NOXH LA Home sẽ bổ sung lựa chọn an cư vừa tầm cho người lao động và gia đình trẻ tại xã Lương Hòa. Trong một khu vực giáp ranh với khu tây TP.HCM đang phát triển mạnh về công nghiệp, nguồn cung sản phẩm chất lượng sẽ giúp cư dân ổn định đời sống trong môi trường được quy hoạch bài bản, có hạ tầng, tiện ích và không gian sinh hoạt chất lượng. Từ đó, NOXH LA Home góp phần quan trọng trong quá trình phát triển đô thị gắn với an sinh và đời sống lâu dài của người dân.