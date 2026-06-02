Đài Loan điều chỉnh chiến lược đối phó Trung Quốc gần quần đảo Đông Sa

Theo chiến lược được điều chỉnh, Lực lượng Tuần duyên Đài Loan sẽ luân chuyển các tàu tuần tra lớn hơn, chẳng hạn như tàu 4.000 tấn và 2.000 tấn, đến vùng biển xung quanh quần đảo Đông Sa ở Biển Đông.

Quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát nằm ở phía bắc Biển Đông Ảnh: Chụp màn hình Scmp.com

Cách tiếp cận này nhằm đối phó với các tàu Trung Quốc đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tàu quân sự của Đài Loan để đảm bảo an toàn cho các tuyến đường tiếp tế hằng tháng, theo Taiwan News dẫn lại thông tin từ báo Liberty Times.

Lữ đoàn 99 lính thủy đánh bộ Đài Loan đang duy trì một đại đội trên quần đảo Đông Sa, được trang bị súng cối 120 mm, tên lửa chống tăng Kestrel và hệ thống tên lửa FIM-92 Stinger, theo Liberty Times. Đại đội này được giao nhiệm vụ bảo vệ các vị trí trọng yếu ở Đông Sa và tiến hành các hoạt động chống đổ bộ.

Trong tuần trước, một tàu tuần tra của tuần duyên Đài Loan đã đối đầu với một tàu hải cảnh Trung Quốc trong hơn 20 giờ sau khi tàu này đi vào vùng biển cấm gần quần đảo Đông Sa.

Tàu hải cảnh Trung Quốc đối đầu căng thẳng với tàu tuần duyên Đài Loan

Tuần duyên Đài Loan hôm 31.5 thông báo các tàu hải cảnh Trung Quốc đã tăng cường xâm nhập vùng biển xung quanh quần đảo Đông Sa, cảnh báo rằng hoạt động này đã phát triển thành áp lực vùng xám kéo dài nhằm thử thách phản ứng từ Đài Loan và mở rộng sự hiện diện của Trung Quốc.

Sau sự cố ngày 14.2.2024, trong đó một tàu cao tốc Trung Quốc bị lật gần vùng biển xung quanh quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát, dẫn đến 2 người thiệt mạng, các tàu hải cảnh Trung Quốc bắt đầu xâm nhập vùng biển Kim Môn, theo Liberty Times. Chiến thuật tương tự đã được mở rộng sang vùng biển Đông Sa bắt đầu từ tháng 2.2025.

Từ tháng 2.2025 đến ngày 28.5.2026 đã có 39 vụ xâm nhập do 12 tàu thực hiện xung quanh quần đảo Đông Sa, theo tuần duyên Đài Loan. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Trung Quốc đại lục.

Trung Quốc xem Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ không thể tách rời, và không loại trừ khả năng dùng biện pháp quân sự để tái thống nhất.